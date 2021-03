Bas Dost kent droomrentree met dubbelslag in duel met zes Nederlanders

Maandag, 15 maart 2021 om 23:11 • Laatste update: 23:13

Club Brugge heeft maandagavond een eenvoudige zege geboekt in de Jupiler Pro League. In het inhaalduel met de Vlaamse rivaal AA Gent was de ploeg van trainer Philippe Clement met 0-4 te sterk. Bas Dost keerde terug in de basis na diens hamstringblessure, en hij speelde met twee treffers een glansrol. Verder begonnen ook Noa Lang, Tahith Chong en Ruud Vormer, die de assist bij de laatste treffer verzorgde, in de basis; voor Stefano Denswil was een invalbeurt weggelegd. Bij Gent kwam Tarik Tissoudali, eveneens in het bezit van een Nederlands paspoort, in de tweede helft in het veld.

Hoewel Club Brugge in het eerste bedrijf maar weinig in de melk te brokkelen had, wist Blauwzwart met name dankzij puik keeperswerk van Simon Mignolet een 0-0 ruststand uit het vuur te slepen. Het wedstrijdbeeld draaide na de pauze 180 graden, want na de openingstreffer van Dost was het hek van de dam. Charles De Ketelaere, die voor Chong in het veld was gekomen, bediende Dost met een voorzet op maat, waarna de spits de bal op fraaie wijze aannam en doelman Sinan Bolat met een perfecte lob verschalkte: 0-1.

Voor Lang was er een rol weggelegd bij de tweede treffer van Club. De creatieve middenvelder bezorgde het leer na een knappe actie bij De Ketelaere, die op zijn beurt een Hans Vanaken in de gelegenheid bracht in de korte hoek af te ronden: 0-2. De tweede treffer van Dost volgde halverwege de tweede helft, toen hij uit de rebound, nadat Bolat eerst redding bracht op een kopbal, de 0-3 tegen de touwen werkte. Het slotakkoord werd gespeeld door Daniel Pérez, die Dost twintig minuten voor tijd verving en op aangeven van Vormer de 0-4 eindstand op het scorebord zette. Dankzij de zege vergroot Club het gat met nummer twee Royal Antwerp tot negentien punten.