VVV-Venlo ontslaat Hans de Koning en heeft opvolger al in zijn vizier

Maandag, 15 maart 2021 om 23:03 • Jeroen van Poppel

VVV-Venlo neemt per direct afscheid van Hans de Koning, zo meldt onder meer Voetbal International. De Venlonaren verloren de de laatste zeven wedstrijden in de Eredivisie en zijn dan ook ontevreden over de slechte resultaten onder de trainer. Het weekblad weet te melden dat Jos Luhukay in beeld is als opvolger van De Koning.

VVV heeft met Giorgos Giakoumakis de topscorer van de competitie in huis, maar is al maanden dolende. Door de opmars van Willem II en de reeks nederlagen is de degradatiestreep inmiddels dicht bij gekomen voor de Limburgers: de voorsprong op nummer zestien Willem II is nog één punt, terwijl ADO Den Haag (zeventiende) en FC Emmen (achttiende) op respectievelijk zeven en acht punten staan.

De Koning toonde zich zondag na afloop van de nederlaag tegen Fortuna Sittard (1-3) nog strijdbaar. "Iedereen heeft respect voor me", aldus de inmiddels ontslagen coach. "Ik loop lang genoeg mee om dat te herkennen. Ik kan jongens op hun klote geven, ik kan ze een aai geven. Als het voor VVV beter zou zijn als ik per direct vertrek, ben ik de eerste die zegt: dan maar zonder mij. Maar dat is niet aan de orde."

Eerder was al bekend dat De Koning aan het einde van het seizoen sowieso zou vertrekken bij VVV. De clubleiding dacht volgens Voetbal International al aan Luhukay voor komende jaargang en heeft zijn interesse in de clubloze trainer nu geïntensiveerd. Luhukay is geboren in Venlo en speelde als middenvelder verdeeld over twee periodes zes seizoenen voor VVV. De Nederlander heeft gedurende zijn trainersloopbaan vooral in Duitsland gewerkt, voor het laatst in het seizoen 2019/20 bij FC St. Pauli. Luhukay gaat samenwerken met assistent Jay Driessen, in wie de clubleiding veel vertrouwen heeft.