Lionel Messi luistert jubileumwedstrijd op met fenomenaal doelpunt

Maandag, 15 maart 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel

Barcelona heeft de achterstand tot koploper Atlético Madrid maandagavond verkleind tot vier punten. De ploeg van trainer Ronald Koeman kende geen enkel probleem met Huesca: 4-1. Dat was vooral te danken aan Lionel Messi en Antoine Griezmann, die allebei een fabuleus doelpunt maakten. Voor Messi was het zijn 767ste wedstrijd voor Barcelona, waarmee de steraanvaller het clubrecord van Xavi evenaart. Barça klimt naar de tweede plek over Real Madrid heen, dat twee punten minder heeft.

Koeman besloot om zijn 5-2-3-formatie van midweeks tegen Paris Saint-Germain volledig te handhaven. Dat hield in dat Frenkie de Jong opnieuw als centrale verdediger voor de opbouw moest zorgen in de vijfmansdefensie. Het middenveld werd opnieuw bespeeld door Sergio Busquets en Pedri, terwijl Messi, Griezmann en Ousmane Dembélé voorin voor dreiging moesten zorgen.

Barcelona begon met duidelijk aanvallende intenties en had slechts dertien minuten nodig om zijn eerste doelpunt te produceren. Messi nam een lastige pass slim met buitenkant voet aan en plaatste de bal vanaf de rand van het strafschopgebied fenomenaal in de kruising. De bal ging via de onderkant van de lat binnen: 1-0. Even later plukte Marc-André ter Stegen aan de overzijde een schot van Pablo Maffeo uit de benedenhoek.

Na ruim een half uur spelen maakte Barcelona opnieuw een werelddoelpunt. Ditmaal was het Antoine Griezmann met een hard schot van grote afstand de linkerkruising raakte: 2-0. Frenkie de Jong was daarna dicht bij de derde Catalaanse treffer, maar moest toezien hoe zijn boogbal ternauwernood gekeerd werd door Álvaro Fernandez. Barcelona kwam vlak voor rust in het nauw door een vrij onbegrijpelijke penalty. Ter Stegen had volgens scheidsrechter Adrián Cordero Vega spits Rafa Mir aangetikt, al leek daar op de beelden geen sprake van. Diezelfde Rafa Mir bracht de spanning vanaf de stip terug: 2-1.

Óscar Mingueza kopte Barcelona acht minuten na rust in veilige haven, door bij een hoekschop van Messi perfect te timen: 3-1. Aan de overkant was Rafa Mir vijf minuten later nog wel zeer dicht bij de aansluitingstreffer. De spits had de bal in een leeg doel kunnen koppen, maar besloot het met de borst te proberen en mikte over. Koeman besloot in de 63ste minuut om De Jong rust te gunnen en bracht Ronald Araújo voor zijn landgenoot. Messi had de score na het omspelen van doelman Fernandez kunnen vergroten, maar mikte van grote afstand op het dak van het doel. Het lukte de Argentijn toch nog om zijn tweede te maken, door de bal van een meter of twintig via de voet Jorge Pulido met enig fortuin binnen te schieten: 4-1.