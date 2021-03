V/d Gijp analyseert PSV - Feyenoord: ‘Hij loopt daar met zijn ziel onder de arm’

Maandag, 15 maart 2021 om 22:12 • Laatste update: 22:14

René van der Gijp heeft medelijden met Ridgeciano Haps, die volgens de analist ‘met zijn ziel onder de armen loopt’ bij Feyenoord. Tijdens Veronica Inside geeft Van der Gijp het advies aan Dick Advocaat om Haps niet langer als aanvaller in te zetten. De veelzijdige speler kwam tegen PSV (1-1) in de 72ste minuut in het veld voor linkerspits Luis Sinisterra.

"Wat ik wel vind, is dat Dick gewoon moet stoppen met Haps als linksbuiten in te brengen", aldus Van der Gijp. "Die jongen loopt daar gewoon met zijn ziel onder de armen. Deze jongen had het idee om als linksback in aanmerking te komen voor het EK. Zoveel hebben we er namelijk niet. Maar je ziet nu gewoon aan die jongen dat het gewoon klaar is. Hij kan het niet meer opbrengen, en dan moet je het niet meer doen ook. Hij heeft alles fout gedaan, en je kan het hem niet eens kwalijk nemen."

Het artikel gaat verder onder de video Malen na gelijkspel tegen Feyenoord: 'Ik had meer goals moeten maken' Meer videos

Volgens Hans Kraay junior had Advocaat betere opties voorin dan Haps. "Als je in de verdrukking staat kan je prima nog Róbert Bozeník inbrengen voor de spitspositie, en dan laat je Bryan Linssen, die bovendien zijn hele leven aan de linkerkant heeft gespeeld, een plekje opschuiven", aldus Kraay junior. "Dan heb je nog drie mensen die een doelpunt kunnen maken."

Johan Derksen vindt ook dat Haps anders gebruikt moet worden. "Ik begrijp Dick Advocaat altijd, maar van de keus om Haps op de bank te zetten en af en toe als aanvaller in te brengen begrijp ik niets. Ik vind het ook volledig onterecht naar die jongen toe. Hij is namelijk de beste linksback van de selectie, maar je ziet aan zijn lichaamstaal dat hij erg ongelukkig is op de plaats waar hij nu staat. Op een een of andere manier heeft Advocaat een zwak voor dat ‘backje’, Tyrell Malacia, die wel naar voren rent maar een matige verdediger is. Haps is op alle vlakken een betere speler. Het kan wel zijn dat Dick hem elke dag ziet spelen, maar Dick ziet ook dat hij de carrière van een jongen (Haps, red.) helemaal stopgezet heeft."

Van der Gijp herhaalt dat Haps alleen als verdediger gebruikt zou moeten worden. "Dick moet dat echt niet meer doen, je ziet aan die jongen dat hij het zwaar heeft. Laat hem dan lekker op de bank zitten. Hij viel zo godvergeten slecht in: hij heeft werkelijk niets goed gedaan. Het jochie dacht dat hij tegen het Nederlands elftal aan zat, maar wat is hij nu? Wat een rare invaller als linksbuiten." Alleen in uitzonderingsgevallen zou Haps volgens Derksen nog als aanvaller kunnen spelen. "Kijk, als je hem een keer om tactische redenen als linksbuiten zet omdat je een goede opkomende back hebt, dan kan dat in topwedstrijden. Maar ik vind dat hij de eerste keus moet zijn in dit elftal."