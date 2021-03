V/d Gijp: ‘Het meest kleinzielige dat ik de afgelopen twintig jaar gehoord heb'

Maandag, 15 maart 2021 om 20:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:14

Dat Roger Schmidt tijdens de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (1-1) geen woord gesproken heeft met scheidsrechter Bas Nijhuis, irriteert René van der Gijp. De analist van Veronica Inside haalt maandagavond hard uit naar de trainer van PSV, die volgens hem naar de arbiter toe had moeten gaan om hun aanvaring eerder dit seizoen te vergeten.

Nijhuis zelf vertelt in het praatprogramma dat hij Schmidt zondag niet heeft gesproken. "Ik ben via een zijingang naar binnen gekomen", aldus de arbiter. "Ik heb niemand gezien van PSV verder. Normaal lopen we langs het veld en gaan we daar de tunnel in, maar nu werd ik een beetje binnendoor geloodst, en kwam ik direct in de kleedkamer uit. Perfect eigenlijk." Toch had Nijhuis best in gesprek gewild met Schmidt. "Ik had ook gezegd: als hij er loopt, dan ga ik er gewoon heen en geef ik een hand. Van: 'Kom op, we gaan verder en we beginnen weer opnieuw.' Maar goed, dat was niet het geval. Maar ik moet wel zeggen: hij heeft zich daar wel professioneel in opgesteld (tijdens de wedstrijd, red.). Hij heeft zich er verder ook niet mee bemoeid. We hebben geen aanvaringen met elkaar gehad, dus het was vrij rustig."

Van der Gijp hoort het verhaal van Nijhuis vol verbazing aan. "Dat is het meest kleinzielige dat ik de afgelopen twintig jaar gehoord heb", zegt de oud-rechtsbuiten. "Als je toch een vent bent als Roger Schmidt, dan wacht je toch even tot Bas in het stadion is. Dan loop je naar hem toe, geef je een boks en zeg je: 'Laten we die onzin vergeten.' Nee maar, kom op. En dan Bas een beetje als een melaatse door het stadion laten begeleiden. Waar ben je dan mee bezig? Dan ben je toch een hele zielige club." Johan Derksen vindt dat algemeen directeur Toon Gebrands had moeten ingrijpen. "Toon had toch gewoon even naar Bas toe moeten lopen", aldus Derksen.

Schmidt zelf wilde op de persconferentie niets meer kwijt over Nijhuis. "Ik heb een mening, maar die houd ik voor mezelf", aldus de Duitser. "Omdat ik dit seizoen al te veel over de scheidsrechter heb gepraat. Dus daar stop ik mee. Misschien volgend seizoen weer." Die woorden vallen verkeerd bij Derksen. "Dit vind ik een beetje vervelend van hem, want hij zegt eigenlijk op een nette manier: 'Ik blijf het een geweldige klootzak vinden, maar ik zeg er maar niets meer over, want ik heb al een schorsing gehad.' Als hij nou een kerel was geweest, had hij gezegd: 'Ik heb voor mijn beurt gepraat.' En: 'Ik wissel ook weleens een speler verkeerd, bijna iedere week. Een scheidsrechter maakt ook weleens een foutje.' Dan ben je ervan af."

Van der Gijp komt tot slot terug op de kritiek die Bruggink eerder uitte op Nijhuis. "Professor doctor Arnold Bruggink, die dan over Bas zegt: 'Weet je, hij wil misschien niet de beste scheidsrechter zijn, maar wel de bekendste.' Kijk: Bas hoort met afstand bij de beste drie scheidsrechters van Nederland. Dat vind ik Danny Makkelie, Björn Kuipers en Bas. Absoluut de drie beste scheidsrechters. Dat zeg ik niet omdat Bas erbij zit, helemaal niet zelfs."