Juventus stapt met nieuw klassiek thuisshirt af van gouden tinten

Maandag, 15 maart 2021 om 20:17 • Jeroen van Poppel

Juventus gaat in het seizoen 2020/21 spelen in een klassiek te noemen tenue, zo weet het op dit vlak gerenommeerde FootyHeadlines. Het nieuwe thuisshirt van la Vecchia Signora bevat de klassieke zwart-witte verticale strepen van de club, zonder daarbij veel opsmuk. Zo verdwijnen de gouden tinten die het shirt van dit seizoen heeft.

De penseelstreekstrepen die het huidige shirt van Juventus kenmerken, vielen lang niet bij alle supporters in goede aarde, maar verdwijnen binnenkort dus. Het thema van het nieuwe shirt van Juventus wordt de tienjarige verjaardag die het Allianz Stadium volgend seizoen gaat vieren. Op 8 september 2011 speelde de nummer drie van de Serie A voor het eerst in het moderne nieuwe onderkomen, nadat afscheid was genomen van het oude Stadio delle Alpi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sinds het seizoen 2015/16 speelt Juventus in shirts van kledingsponsor Adidas. Dat zal nog zeker zes jaar zo blijven, want het huidige contract van de Italiaanse grootmacht met de Duitse kledinggigant werd twee jaar geleden verlengd tot de zomer van 2027. Het contract levert Juventus in negen jaar tijd 408 miljoen euro op, exclusief zogeheten royalty’s op de verkoopvolumes en premies na bepaalde sportieve resultaten.