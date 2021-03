‘Ajax stuurt afvaardiging naar Brazilië voor Hugo Souza’

Maandag, 15 maart 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:59

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe doelman uitgekomen bij Hugo Souza, zo meldt O Dia, een van de grootste kranten in Brazilië. De Amsterdammers zouden op korte termijn een afvaardiging naar Zuid-Amerika sturen om de 22-jarige keeper van Flamengo met eigen ogen aan het werk te zien. Bovendien zou Ajax de intentie hebben om een bod uit te brengen.

Volgens O Dia heeft Ajax Hugo Souza, die 1,98 meter is, sinds 2020 in het vizier. De doelman speelde volgens het dagblad een belangrijke rol in het kampioenschap dat Flamengo in de jaargang 2020 behaalde. Hugo Souza speelde in 23 van de 38 gespeelde wedstrijden mee. Opmerkelijk genoeg was dat pas het eerste seizoen dat de Braziliaan vast bij de eerste selectie zat van de Zuid-Amerikaanse topclub. Met bekerwedstrijden meegerekend heeft de goalie nu 27 officiële wedstrijden gekeept. In 2018 zat hij al eens bij het Braziliaanse elftal voor enkele oefeninterlands, maar hij kwam toen niet in actie.

Al in de zomerse transferperiode zou Ajax hebben geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Hugo Souza, die op dat moment op het punt stond om de eerste doelman van de club te worden. Toen werd al duidelijk dat Flamengo niet van plan is om de doelverdediger zonder slag of stoot te laten gaan. Op 22 januari van dit jaar verlengde de sluitpost bovendien zijn contract tot medio 2025, waardoor hij er niet goedkoper op is geworden.

Afgelopen zaterdag bracht RTV Rijnmond naar buiten dat Ajax geïnformeerd zou hebben naar Maduka Okoye van Sparta Rotterdam. Dat gerucht werd een dag later de kop ingedrukt door Henk van Stee. "Absolute onzin", zei de technisch directeur van Sparta.