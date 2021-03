Kritische De Mos haalt Dumfries uit Oranje: ‘Ik denk dat hij completer is’

Maandag, 15 maart 2021 om 18:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:25

Aad de Mos is maandag in de online talkshow van Voetbal International behoorlijk kritisch op Denzel Dumfries. De analist vindt zelfs dat de rechtsback van PSV momenteel niet in aanmerking komt voor een basisplaats bij het Nederlands elftal. Met het oog op het EK van deze zomer adviseert De Mos bondscoach Frank de Boer om wat betreft de rechtsbackpositie de voorkeur te geven aan Kenny Tete.

De Mos baseert zijn mening over Dumfries overigens niet alleen op de prestaties van de vleugelverdediger in het huidige seizoen. "Het is een algemeen gevoel, hij heeft niet veel bijgeleerd ten opzichte van zijn periode bij SC Heerenveen", velt de voormalig PSV-coach een hard oordeel over de aanvallend ingestelde verdediger. "Zijn voorzetten zijn nog steeds heel matig en ik vind hem ook tactisch onvoldoende. Ik had hem als trainer echt een lasso om zijn nek gegooid, toen het 2-0 stond tegen Olympiacos (in de Europa League, red.)." De Mos verwijst naar het matige verdedigen van Dumfries in de slotfase, waarna de Grieken alsnog de bevrijdende 2-1 wisten aan te tekenen. Hierdoor werd PSV al in de tweede ronde uitgeschakeld.

"Die goal viel in de slotfase en bij die aanval stond hij als rechtsbuiten gepositioneerd", geeft De Mos verder blijk van zijn verbazing over Dumfries. Met het EK in aantocht heeft de rechtsback zichzelf in een lastig parket gebracht, zo vreest de analist. "Ik denk dat Tete completer is. Als je me vraagt wie de beste rechtsback is voor onze manier van spelen, dan denk ik dat Tete de meest geschikte kandidaat is", schuift De Mos de vleugelverdediger van Fulham naar voren. De voormalig Ajacied is al enige tijd een vaste waarde bij the Cottagers, die al het hele seizoen tegen degradatie vechten.

De Mos denkt dat ook Rick Karsdorp een serieuze optie is voor Oranje, zeker nu de geblesseerde Virgil van Dijk het EK dreigt te missen. De Boer zou kunnen overschakelen naar een vijfmansverdediging met wingbacks. Karsdorp zou dan net als bij AS Roma de rechterkant kunnen bestrijken. "Karsdorp doet het uitstekend daar, hij zou voor mij ook een kandidaat zijn. Dus dan moet je afwegen of je Hans Hateboer of Karsdorp neemt", zo geeft hij tot slot mee aan De Boer.