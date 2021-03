Luis Enrique steekt loftrompet over Koeman: ‘Ik vind dat echt knap’

Maandag, 15 maart 2021 om 17:24 • Rian Rosendaal

Luis Enrique steekt maandag de loftrompet over collega Ronald Koeman. Reden voor de lofzang is het selecteren van Pedri voor de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden van Spanje. De bondscoach heeft veel waardering voor de werkwijze van Koeman bij Barcelona, waar dat dit seizoen naast Pedri de nodige talenten de kans krijgen om zich te bewijzen op het allerhoogste podium.

"Met de resultaten die hij nu boekt geeft Koeman een duidelijke boodschap af", deelt Luis Enrique op een persbijeenkomst na het bekendmaken van de Spaanse selectie een groot compliment uit aan de Barcelona-coach. "Ik vind het echt knap dat hij zoveel spelers uit de eigen opleiding gebruikt. Dat is een goede zaak, want ik weet hoe moeilijk zoiets is", verwijst de Spaanse keuzeheer naar zijn dienstverband als trainer van Barcelona van enkele jaren geleden. Luis Enrique verlegt de aandacht vervolgens naar de debuterende Pedri, die door de oproep uitzicht lijkt te hebben op een plaats in de definitieve EK-selectie van Spanje.

"We hebben allemaal veel waardering voor zijn kwaliteiten", zo krijgt de pas achttienjarige Pedri mee. "Het mooiste vind ik nog wel dat hij altijd zo rustig overkomt. Hij is bescheiden en heeft echt een balans gevonden tussen verdedigen en aanvallen." Pedri was vorig jaar nog een vertrouwd gezicht bij Jong Spanje. Door zijn stormachtige ontwikkeling echter is hij snel in beeld gekomen bij Luis Enrique, die de WK-kwalificatieduels ongetwijfeld zal gebruiken om te zien of Pedri al goed genoeg is voor een plaats in zijn EK-selectie.

Naast Pedri kregen ook ploeggenoten Sergio Busquets en Jordi Alba een uitnodiging van Luis Enrique voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (25 maart), Georgië (28 maart) en Kosovo (31 maart). Voor Alba is het de eerste keer sinds september 2019 dat hij zich weer bij de Spaanse selectie voegt. In de afgelopen anderhalf jaar kreeg onder meer Valencia-verdediger José Gaya de voorkeur boven de linksback van Valencia.