Genee ‘draait helemaal bij’ over Van Gaal: ‘We worden wereldkampioen’

Maandag, 15 maart 2021 om 16:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:46

Wilfred Genee denkt dat Louis van Gaal de ideale nieuwe bondscoach is voor de Oranje Leeuwinnen. De KNVB zoekt een opvolger van Sarina Wiegman, die na de Olympische Spelen naar het nationale elftal van Engeland vertrekt. Genee adviseert de de voetbalbond om eens een balletje op te werpen bij Van Gaal, die na zijn ontslag bij Manchester United in 2016 geen club meer trainde.

"Het grappige is dat ik laatst een analyse las waarin stond dat in het verleden vooral mannen de vrouwen hadden gecoacht, maar dat dat nooit echt tot succes leidde omdat de chemie tussen een mannelijke coach en een vrouwelijke spelersgroep toch nog altijd net iets lastiger ligt", opent Genee in gesprek met Shownieuws. "En met de komst van Sarina Wiegman is er eigenlijk pas iets veranderd." De presentator verwacht dat Van Gaal de kennis en kunde heeft om een vrouwenselectie te coachen. "Hij schijnt wel heel charmant te zijn in de privésfeer, als ik de verhalen mag geloven. Dat hij met vrouwen goed kan opschieten en heel aardig is. Misschien krijgen we dan wel een hele onverwachte kant van Louis te zien."

"Dan spreken we bij deze af: Louis van Gaal. Ik vind het wel een goed idee ineens, ik draai helemaal bij", vervolgt Genee met een kwinkslag. "Al die andere mannen (Roger Reijners en Arjan van der Laan, red.) waren ook niet van het niveau-Louis van Gaal, dat moet je er ook nog bij bedenken. Dat waren toch allemaal een beetje mislukte trainers bij de heren. Die dachten bij zichzelf: Ik ga het maar bij de dames proberen. Nee tuurlijk, de meest succesvolle coach van Nederland bij de vrouwen, we worden wereldkampioen. We hebben het opgelost", aldus de enthousiaste Genee.

Hélène Hendriks is eveneens enthousiast over Van Gaal, al schuift de presentatrice ook enkele andere opties naar voren. "Er wordt heel veel gespeculeerd. Er wordt gezegd: Giovanni van Bronckhorst en Sjaak Polak, de trainer van de ADO Vrouwen. Hartstikke leuke, goede vent. Maar geen ervaring met een nationaal team en ik denk dat het heel moeilijk is om iemand te vinden die lange ervaring heeft in het betaald voetbal." Om vervolgens terug te gaan naar Van Gaal. "Anouk (Hoogendijk, red.) en ik hebben in de uitzending al aangegeven: dát zou echt een supergeschikte kandidaat zijn. Maarja, dat is allemaal wel wishful thinking."