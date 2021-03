Zidane wordt gek van vragen over Hazard: ‘Wat moet ik nog zeggen?’

Maandag, 15 maart 2021 om 15:21 • Rian Rosendaal

Zinédine Zidane kan niet zeggen waarom Eden Hazard bij Real Madrid van de ene in de andere blessure valt. De Belgische aanvaller, die zaterdag tegen Elche (2-1) na een wekenlange absentie zijn rentree maakte, is wederom in de ziekenboeg terechtgekomen. Hazard ontbrak maandag op de training van Real en het is uitgesloten dat de buitenspeler op tijd fit is voor het bezoek van Atalanta in de achtste finale in de Champions League. Beide clubs treffen elkaar dinsdagavond.

"Eden kan morgen (dinsdag, red.) niet spelen. Ik kan er niet heel veel over zeggen verder. Dit zijn dingen die ik echt niet kan uitleggen", verwijst Zidane maandagmiddag op een persbijeenkomst naar de zoveelste spierblessure van Hazard. Ondanks de nieuwe tegenslag wil de Franse coach niet al te dramatisch doen over de elfde kwetsuur van de aanvaller sinds zijn komst naar Real in de zomer van 2019. "Ik blijf positief naar de toekomst kijken en hoop dat de blessure niet ernstig is. Hopelijk is hij snel weer terug." Hazard deed zaterdag in het thuisduel met Elche als invaller vijftien minuten mee bij Real.

Zidane verbaast zich over het aanhoudende blessureleed van Hazard, die vóór zijn komst naar Real zelden tot nooit geblesseerd was. "Er is duidelijk iets aan de hand. Hij is in zijn loopbaan nooit geblesseerd geweest, misschien een paar keer. Dit is nieuw. Ik kan het verder ook niet verklaren." De Real-coach hoopt ondanks alles dat de aanhang van de Koninklijke onvoorwaardelijk achter Hazard blijft staan. "Ze moeten geduldig zijn en wachten. Ze gaan ooit nog wel de echte Hazard zien, al weet ik niet of ik dan nog de trainer van Real ben", aldus Zidane.

Tijdens het perspraatje van Zidane kwam Real via de officiële kanalen met de mededeling dat Hazard inderdaad een spierblessure heeft opgelopen. Verschillende Spaanse media vrezen dat de dertigjarige aanvaller wederom vier tot zes weken uit de roulatie zal zijn. Zidane kreeg gelijk de vraag hoe Hazard omgaat met zoveel tegenslag. De keuzeheer uit Frankrijk wilde echter niet langer stilstaan bij het blessureleed van de miljoenenaankoop. "Dit is nu al de vierde vraag over hem. Wat moet ik nog meer zeggen?"