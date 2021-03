Sollied noemt scouts ‘blind’: ‘Is Frenkie de Jong beter dan Vanaken? Nee’

Maandag, 15 maart 2021 om 14:46 • Laatste update: 14:47

Trond Sollied vindt het onbegrijpelijk dat Hans Vanaken nog altijd bij Club Brugge speelt. De clubloze trainer had verwacht dat de middenvelder al lang en breed het shirt van een Europese topclub zou dragen. In een interview met Het Nieuwsblad stelt de ex-trainer van onder meer Club Brugge en sc Heerenveen dat Frenkie de Jong niet beter is dan Vanaken.

Club Brugge gaat onbedreigd aan kop in eigen land en volgens Sollied mag de club blij zijn dat de scouts 'blind zijn'. De Noorse trainer ziet diverse spelers bij Club Brugge er dit seizoen met kop en schouders boven uitsteken. Hij noemt Clinton Mata, de 28-jarige rechtsback die volgens hem klaar is voor een stap hogerop. “Dat Mata nog niet in de Premier League speelt, is al moeilijk te geloven”, aldus Sollied. “Dat Hans Vanaken nog in Brugge rondloopt, vind ik helemaal ongelooflijk. Kijk naar zijn skills. Vanaken zou in Barcelona moeten spelen. Is Frenkie de Jong beter dan Vanaken? Nee. Goals en assists, daarop selecteer je een speler. Niet op al dat entertainment.”

Tegenover de krant laat Sollied weten dat hij met 'al dat entertainment' dribbelen bedoelt, waar De Jong met zijn spel om bekendstaat. Vanaken, in 2018 en 2019 gekozen tot Belgisch Voetballer van het Jaar, wordt al jaren gezien als een van de betere spelers in de Belgische competitie. Dit seizoen was hij in de Pro League goed voor zes doelpunten en evenveel assists. Samen met Ruud Vormer is Vanaken volgens Sollied de motor van Club Brugge. “Als Vanaken en Vormer out zijn, dan is Club Brugge bijna out. Zij zijn de batterijen van die ploeg.” De 28-jarige Vanaken staat nog tot aan de zomer van 2025 onder contract bij de Belgische koploper. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op vijftien miljoen euro.