De Mos trekt opvallende conclusie over PSV: ‘Zal op veel weerstand stuiten’

Maandag, 15 maart 2021 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:51

PSV maakt een wisselvallige indruk in de Eredivisie, maar desondanks is Aad de Mos complimenteus in de richting van de ploeg van trainer Roger Schmidt. De analist stipt gelijk ook een minpunt aan bij de huidige nummer twee in de Eredivisie. De Mos is van mening dat de verdediging van PSV nog altijd niet op orde is, waardoor er dit seizoen met name in de topduels kostbare punten verloren zijn gegaan.

"Ik geniet van het voetbal van PSV, het is altijd naar voren, het is altijd kansen creëren", deelt De Mos maandag in een video-item van het Eindhovens Dagblad een compliment uit aan Schmidt en PSV. "Het is altijd spectaculair en spectaculair is het ook in het weggeven van kansen. Als Ajax kansen creëert na de 0-2 voorsprong van PSV, dan komt dat door PSV. Omdat ze ruimtes weggeven. Als Feyenoord in een keer vier, vijf kansen krijgt, dan komt dat niet omdat er na de kritiek op Feyenoord opeens andere spelers staan. Nee, dat komt omdat PSV zoveel ruimte weggeeft", zo concludeert de kritische De Mos, die ondanks de problemen die hij constateert in verdedigend opzicht onder de indruk is van de werkwijze van Schmidt in Eindhoven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Je ziet een handschrift, het is geen toeval", oordeelt de voormalig PSV-coach over de huidige oefenmeester in het Philips Stadion. "Je kunt ook analyseren waar het fout zit. Daar is medicatie voor, zeg ik altijd. Je bent een soort dokter als je iets opbouwt. Je gaat constateren wat de goede dingen zijn en waar je medicatie voor nodig hebt. Nou, die medicatie is een aantal spelers vervangen, die beter op bepaalde posities staan. En dan denk ik toch bij het gedeelte bij balverlies." De Mos gaat wat betreft de laatste conclusie overigens niet specifiek op namen in. De trainer in ruste maakt daarnaast een balans op van het eerste jaar van Schmidt bij PSV.

De Duitse coach dienst er niet voor terug om zijn beste spelers geregeld te wisselen, wat hem vaak op kritiek komt te staan van supporters en analisten. De Mos gaat echter niet mee in de kritische houding jegens Schmidt, al plaatst hij wel een opvallende kanttekening. "Ik zal het je eerlijk zeggen, en dat zal op veel weerstand stuiten, wat ik nu zeg. Ik denk dat hij dit jaar gewoon gebruikt als een soort oefenperiode, zo lijkt het wel. Een laboratorium met alles erop en eraan en we gaan eens kijken. En in het tweede en derde jaar moet het knallen zijn", zo voorspelt de analist.