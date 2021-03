Idrissi maakt balans op bij Ajax: ‘Veel meer betere spelers bij Sevilla’

Maandag, 15 maart 2021 om 14:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:58

Oussama Idrissi ruilde Sevilla in de winterstop in voor Ajax in de hoop dat hij in Amsterdam meer speelminuten zou kunnen maken. Trainer Erik ten Hag gebruikt de huurling voorlopig echter voornamelijk als invaller, al heeft de Ajax-coach reeds aangegeven dat hij een langer verblijf van Idrissi bij de koploper in de Eredivisie niet uitsluit. De speler zelf kan evenwel nog niet zeggen waar hij volgend seizoen speelt.

"Dat durf ik echt niet te zeggen. Het is nog te vroeg voor mij om daaraan te denken of er uitspraken over te doen", antwoordt Idrissi op de vraag van ESPN waar zijn toekomst ligt. "Er zijn drie partijen die daar invloed op kunnen hebben en daar ben ik de laatste persoon in. Ik kan verder geen uitspraken doen over wat ik wel of niet wil", aldus de 25-jarige Ajacied, die sinds zijn tussentijdse komt naar de Johan Cruijff ArenA tot zeven wedstrijden wist te komen. De flankspeler wist overigens nog geen enkele keer de negentig minuten vol te maken bij Ajax.

Ondanks de reserverol heeft Idrissi nog helemaal geen spijt van zijn keuze om al na een halfjaar terug te keren in de Eredivisie. "Ik heb ervoor gekozen om hierheen te komen, om plezier te hebben. En ik heb ook ontzettend veel plezier. Dat uit zich ook bijvoorbeeld vandaag in de wedstrijd (tegen PEC Zwolle, red.). Dat is voor mij het belangrijkste." Idrissi moet in de voorhoede van Ajax onder meer Dusan Tadic en David Neres voor zich dulden, waardoor het voorlopig bij invalbeurten blijft voor de winteraanwinst van de lijstaanvoerder.

Idrissi trekt vervolgens een vergelijking tussen Sevilla, waar de concurrentie zeer fors is, en zijn huidige situatie bij Ajax. "Ik denk dat er bij Sevilla veel meer betere spelers zijn", concludeert de voormalig vleugelaanvaller van onder meer FC Groningen en AZ. "De nummers één tot en met achttien zijn goed. Bij Ajax is het toch meer een opleidingsploeg." Idrissi ziet nog een groot verschil tussen beide clubs. "Bij Sevilla worden er elk seizoen voor veertig, vijftig miljoen aan spelers binnengehaald. Dat is toch een heel andere uitgangspositie als club."