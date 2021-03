Van de Looi verklaart afwezigheid Ihattaren in EK-selectie Jong Oranje

In de definitieve EK-selectie van Jong Oranje heeft trainer Erwin van de Looi geen plekje ingeruimd voor Mohamed Ihattaren. De PSV-middenvelder zat wel in de 36-koppige voorselectie, maar heeft de laatst schifting niet overleefd. In gesprek met het ANP legt Van de Looi uit waarom hij Ihattaren eind deze maand niet in actie laat komen op het Europese eindtoernooi.

Ihattaren was serieus bij Van de Looi in beeld voor een plek in de EK-selectie. Het was voor hem geen makkelijke keuze om hem niet op te nemen in de 23-koppige selectie. “Hij zat niet voor niets in de voorselectie", aldus de trainer in aanloop naar de groepswedstrijden tegen Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). "We hebben een korte voorbereidingstijd. Zondag en maandag stromen de spelers binnen en dan moeten we er direct staan."

“Ihattaren heeft nog niet meegedaan bij Jong Oranje”, aldus Van de Looi, die afgelopen weekend met PSV-trainer Roger Schmidt sprak over Ihattaren. “Op zijn positie is er bovendien veel concurrentie. Met Noa Lang, Ferdi Kadioglu, Dani de Wit, Cody Gakpo en Javairo Dilrosun zijn we sterk vertegenwoordigd en ook Justin Kluivert zou daar nog kunnen spelen. Mo is een talentvolle speler, maar ik moet keuzes maken.”

Een andere opvallende afwezige is Kaj Sierhuis. De spits van Stade Reims is in de selectie gepasseerd door Ajax-spits Brian Brobbey. Het gebrek aan speelminuten in de Franse Ligue 1 kost Sierhuis zijn plek in de EK-selectie. Tegenover Voetbal International noemt Van de Looi het een moeilijke beslissing om de ex-spits van FC Groningen thuis te laten. “Natuurlijk is dat voor hem een grote teleurstelling. Ook omdat hij voor zijn gevoel best wel wat heeft bijgedragen aan het team. En dat vind ik ook!”, benadrukt de trainer. “Alleen kom je dan op een groot aanbod spelers. Dan probeer je een evenwichtige selectie samen te stellen.”

Dat is volgens Van de Looi ook een van de redenen waarom Brobbey de voorkeur heeft gekregen. De spits, die na dit seizoen transfervrij naar RB Leipzig vertrekt, heeft bij Ajax laten zien dat hij in een bepaalde rol geweldig kan functioneren, stelt Van de Looi. “Als een soort supersub omdat hij het laatste kwartier, twintig minuten of misschien wel langer, echt iets kan doen. Hij brengt iets teweeg. En dat doet hij ook op het niveau van de Europa League. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven hem ook mee te nemen.”

Behalve Ihattaren en Sierhuis hebben ook Jan Hoekstra (Roda JC), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Devyne Rensch (Ajax), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Mats Knoester (Heracles Almelo), Kik Pierie (FC Twente), Tahith Chong (Club Brugge), Ché Nunnely (Willem II), Daishawn Redan (Hertha BSC) en Joshua Zirkzee (Parma) van Van de Looi te horen gekregen dat zij niet met Jong Oranje naar het EK gaan. Met vijf spelers is Ajax hofleverancier van Jong Oranje.

De EK-selectie van Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax).

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille OSC), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VFL Osnabrück), Dani de Wit (AZ).

Aanval: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Noa Lang (Club Brugge).