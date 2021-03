Luis Enrique haalt naast Alba en Busquets Barça-talent bij Spaanse selectie

Maandag, 15 maart 2021 om 13:36 • Rian Rosendaal

Pedri debuteert in de Spaanse selectie voor de aankomende WK-kwalificatieduels, zo is maandag officieel naar buiten gebracht door de voetbalbond. De pas achttienjarige middenvelder van Barcelona heeft in de afgelopen periode indruk gemaakt op bondscoach Luis Enrique, die met zijn elftal in voorbereiding is op de wedstrijden tegen Griekenland (25 maart), Georgië (28 maart) en Kosovo (31 maart).

De jonge middenvelder beleeft dit seizoen onder trainer Ronald Koeman zijn doorbraak bij Barcelona. Pedri, een voormalig jeugdinternational van Spanje, kwam tot dusver al tot veertig wedstrijden namens de Catalanen in alle competities. Daarnaast staan er zeven optredens in de Champions League achter zijn naam. Pedri had in beide ontmoetingen met Paris Saint-Germain (1-4 en 1-1) in de achtste finale een basisplaats. Luis Enrique heeft tevens ploeggenoten Jordi Alba en Sergio Busquets opgenomen in zijn definitieve selectie.

Opvallend is tevens de oproep voor doelman Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion) en Pedro Porro, die Manchester City aan het begin van het seizoen op huurbasis inruilde voor Sporting Portugal. Naast Sánchez zijn nog eens zes in Engeland actieve internationals opgeroepen door Luis Enrique: David de Gea (Manchester United), Ferran Torres, Rodri, Eric García (Manchester City), Thiago Alcántara (Liverpool) en Diego Llorente (Leeds United). De pas twintigjarige Bryan Gil, die op huurbasis furore maakt bij Eibar, is door de Spaanse bondscoach eveneens beloond met een plek in de definitieve selectie.

Volledige selectie Spanje:

Doel: David de Gea (Manchester United), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion), Unai Simón (Athletic Club)

Verdediging: Pedro Porro (Sporting Portugal), Eric García (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds United), Iñigo Martínez (Athletic Club), Jordi Alba (Barcelona), José Gayá (Valencia)

Middenveld: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Thiago Alcántara (Liverpool), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Sergio Canales (Real Betis), Koke (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli)

Aanval: Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Juventus), Bryan Gil (Eibar) en Dani Olmo (RB Leipzig).