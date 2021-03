Madueke verovert 2 weken na flirt met Oranje plek in EK-selectie Jong Engeland

Maandag, 15 maart 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:58

Noni Madueke neemt met Jong Engeland deel aan het EK, zo is maandag wereldkundig gemaakt. De vleugelaanvaller van PSV is door bondsccoach Aidy Boothroyd opgenomen in de definitieve selectie voor de aankomende groepsduels met Jong Kroatië, Jong Portugal en Jong Zwitserland, wedstrijden die tussen 25 en 31 maart worden afgewerkt in de Sloveense steden Ljubljana en Koper. Het is de allereerste keer dat Madueke een oproep ontvangt voor Jong Engeland.

De PSV-aanvaller speelde in het verleden al wel interlands voor Engeland Onder-16, Onder-17 en Onder-18. De plek in de EK-selectie komt twee weken nadat Madueke openlijk sprak over een eventuele toekomst als international van Oranje. Hij zou daar in 2023, na vijf jaar als speler in Nederland, voor in aanmerking komen. "Echt waar?! Kan dat?! Wow, dat wist ik echt helemaal niet", reageerde de verbaasde Madueke onlangs in een interview met het supportersmagazine PSV Supporter. "Dat zou ook wel een hele toffe optie zijn. Ik heb echt heel veel bewondering voor het Nederlandse voetbal, dat natuurlijk ook op veel grote toernooien heel ver is gekomen. Met ook nu weer een hele talentvolle lichting die er aan zit te komen", zo verklaarde de enthousiaste buitenspeler van PSV.

De focus ligt vanaf heden echter op Jong Engeland, dat in voorbereiding is op de groepswedstrijden van het EK. Naast Madueke verstuurde Boothroyd ook uitnodigingen naar onder meer Mason Greenwood (Manchester United), Curtis Jones (Liverpool), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) en Emile Smith-Rowe (Arsenal). De concurrentie voor Madueke is behoorlijk fors bij the Three Lions en het is niet aannemelijk dat hij als debutant gelijk een basisplaats zal krijgen op het EK.

Volledige EK-selectie Jong Engeland:

Doel: Josef Bursik (Stoke City), Josh Griffiths (Cheltenham Town), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Verdediging: Max Aarons (Norwich City), Ben Godfrey (Everton), Marc Guehi (Swansea City), Lloyd Kelly (AFC Bournemouth), Ryan Sessegnon (TSG Hoffenheim), Steven Sessegnon (Bristol City), Japhet Tanganga (Tottenham Hotspur), Ben Wilmot (Watford)

Middenveld: Tom Davies (Everton), Ebere Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (West Bromwich Albion), Curtis Jones (Liverpool), Dwight McNeil (Burnley), Oliver Skipp (Norwich City)

Aanval: Rhian Brewster (Sheffield United), Mason Greenwood (Manchester United), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Noni Madueke (PSV), Eddie Nketiah en Emile Smith Rowe (beide Arsenal).