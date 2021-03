Driessen kraakt ‘grootste tegenvaller’ bij Ajax: ‘Die raakte echt geen bal’

Maandag, 15 maart 2021 om 12:36 • Rian Rosendaal

In navolging van Kenneth Perez is ook Valentijn Driessen kritisch op de inbreng van Sébastien Haller sinds zijn komst naar Ajax in januari. De chef voetbal van De Telegraaf zag de recordaankoop zondag tegen PEC Zwolle wederom tegenvallend presteren. In de optiek van Driessen had de falende aanvaller ook nog geluk dat hij er niet met een rode kaart werd afgestuurd door scheidsrechter Pol van Boekel.

"De grootste tegenvaller was opnieuw Haller", concludeert Driessen in een video-item van de ochtendkrant. "Die raakte echt geen bal en uit frustratie schopte hij ook nog iemand (een tik richting Kenneth Paal in het voorbijgaan, red.) neer, dat moet hij nog blij zijn dat het slechts geel was. Watn voor zo'n overtreding zou je eventueel ook een rode kaart kunnen krijgen. Hij heeft het duidelijk niet en je ziet het aan zijn gezicht, je ziet het aan alles. Hij is niet scherp. Hij kreeg nog wel een of twee goede kansen, maar bij eentje komt hij een, twee stappen te laat en bij de andere raakt hij de bal maar half", kijkt de sportjournalist kritisch naar de bijdrage van Haller in het uitduel met PEC.

"Hij is niet van doorslaggevende betekenis en het opmerkelijke was nu wel: Erik ten Hag zei dat hij Brian Brobbey wel zal blijven gebruiken, maar nu gebruikte hij hem niet. Het was nu ook niet nodig, dus hij gebruikt hem alleen in de grote wedstrijden. Want zoals we allemaal weten gaat hij naar RB Leipzig." Driessen benadrukt dat Brobbey transfervrij gaat vertrekken bij Ajax, terwijl Haller flink wat geld kost in de komende jaren. "Haller kost over al die jaren geloof ik 45 miljoen euro. 22,5 miljoen euro als transfersom en dan nog een salaris voor de komende vier, vijf jaar. Dat is 45 miljoen euro en aan de andere kant loopt een jongen uit de eigen opleiding op negentienjarige leeftijd gratis de deur uit. Dat is een hard gelag en zakelijk gezien is dat eigenlijk een misser", zo oordeelt Driessen.

Haller werd zondagavond ook hard aangepakt door Perez bij ESPN. De analist nam zelfs de term 'piekeraar' in de mond. "Hij lijkt trouwens wel een karaktereigenschap te hebben die niet ideaal is voor een absolute killer: het is een enorme piekeraar. Het is met name de houding naar zichzelf toe die hem in de weg zit, want naar anderen stelt hij zich wel altijd als een gentleman op. Ik denk dat hij super kritisch is op zijn eigen spel. In zijn hoofd ziet hij al helemaal voor zich wat hij wil doen met de bal, maar zijn voeten reageren gewoon niet", deelde de kritische Perez een onvoldoende uit aan Haller.