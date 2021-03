Opvolger van Luka Modric kost 70 miljoen euro

Juventus hoopt Álvaro Morata nog een jaar te kunnen huren van Atlético Madrid. Los Colchoneros kunnen in dat geval een bedrag van tien miljoen euro tegemoet zien. (La Gazzetta dello Sport)

De Servische middenvelder heeft bij Lazio wel een flink prijskaartje, want de Italiaanse club verlangt zeventig miljoen euro.