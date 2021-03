Blessurespook blijft Hazard achtervolgen; aanvaller lijkt CL-duel te missen

Maandag, 15 maart 2021 om 12:11 • Rian Rosendaal

Bij Real Madrid leeft de vrees dat Eden Hazard opnieuw tegen een blessure is aangelopen. Onder meer AS meldt dat de Belgische vleugelaanvaller maandag ontbrak op de afsluitende training voorafgaand aan het Champions League-duel met Atalanta van dinsdagavond. De leiding van Real heeft overigens nog geen officiële mededelingen gedaan omtrent de ernst van de blessure van Hazard.

Hazard maakte zaterdag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Elche (2-1) als invaller zijn rentree bij Real. In totaal stond hij vijftien minuten op het veld. De flankspeler stond sinds begin februari buitenspel vanwege een spierblessure. Hij leek weer geheel fit te zijn, maar na twee dagen na zijn eerste speelminuten in weken zijn de vooruitzichten toch weer somber. Trainer Zinédine Zidane had om geduld gevraagd met Hazard na zijn comeback tegen Elche, zeker gezien het zware programma dat Real nog voor de boeg heeft. Op de persconferentie van maandagmiddag kan de Franse coach wellicht meer details prijsgeven over de kwetsuur van de aanvaller.

Hazard bleef volgens ElDesmarque maandag bewust binnen om daar te werken aan zijn herstel van een zoveelste spierblessure. Naast de blessuregevoelige buitenspeler ontbraken ook Dani Carvajal, Álvaro Odriozola and Mariano Díaz maandag op de laatste training voor de ontmoeting met Atalanta in het miljardenbal. Daarnaast kampt ook Marcelo met spierproblemen in aanloop naar het returnduel in de achtste finale van de Champions League. Zidane kan dinsdagavond sowieso niet beschikken over de geschorste Casemiro.

Voor Hazard is het alweer de elfde blessure sinds zijn komst naar Real in de zomer van 2019. In de afgelopen anderhalf jaar worstelde de inmiddels dertigjarige aanvaller onder meer met kwetsuren aan de voet, kuitbeen en hamstrings. Daarnaast werd Hazard in november getroffen door het coronavirus. Mede door het aanhoudende blessureleed kwam de routinier tot dusver tot slechts 36 wedstrijden in het shirt van Real.