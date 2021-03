Keuken Kampioen Divisie keert na drie periodes terug naar ‘gebruikelijke opzet’

Maandag, 15 maart 2021 om 11:01 • Chris Meijer

Het speelschema in de Keuken Kampioen Divisie wordt vanaf nu weer volgens de ‘gebruikelijke opzet’ afgewerkt. In de drie voorgaande periodes werden de wedstrijden in een speelronde nog uitgesmeerd van vrijdag tot dinsdag, zodat ESPN alle duels rechtstreeks kon uitzenden. Nu zullen de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie weer voornamelijk op vrijdagavond worden afgewerkt.

De terugkeer naar de ‘gebruikelijke opzet’ vormt volgens de Keuken Kampioen Divisie een opmaat naar het ‘oude normaal’: spelen met publiek. Na de zogenaamde ‘Fieldlabs-wedstrijden’ hebben de CED, ECV en KNVB ‘intensief contact’ met het kabinet over een ‘verantwoorde terugkeer van het publiek in de stadions’. Met de eventuele terugkeer van publiek in de stadions, hoeven niet langer alle wedstrijden live worden uitgezonden op ESPN.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Omdat er dit seizoen zonder publiek wordt gespeeld, werd aanvankelijk besloten om alle wedstrijden in de eerste twee periodes live uit te zenden op ESPN. Er ontstond boosheid onder de fans van Keuken Kampioen Divisie-clubs toen duidelijk werd dat dit vanaf de derde periode nog maar twee wedstrijden per speelronde zouden zijn. Door de ondersteuning van Supporterscollectief Nederland, ESPN, KNVB, Keuken Kampioen én de flexibiliteit van politie en gemeenten werd het toch mogelijk gemaakt om alle wedstrijden in de derde periode live uit te zenden.

Nu keert de Keuken Kampioen Divisie alsnog terug naar de ‘gebruikelijke opzet’, wat betekent dat er net als in de voorgaande seizoenen twee wedstrijden per speelronde live door ESPN worden uitgezonden. Clubs kunnen er zelf voor kiezen om hun wedstrijden door de vaste producent van de Keuken Kampioen Divisie in beeld te laten brengen, mochten ze niet geselecteerd zijn door ESPN. Als clubs hiervoor kiezen, worden de wedstrijden ook door ESPN uitgezonden. Afhankelijk van de programmering zal dit op een beschikbaar kanaal of online zijn.

Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen is het niet voor alle clubs meer mogelijk om de wedstrijden live uit te zenden. Het live schakelprogramma - dat iedere vrijdagavond te zien is op ESPN - wordt uitgebreid naar minimaal zes wedstrijden per speelronde.