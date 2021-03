Ook overval op familie Marquinhos; Le Parisien onthult schokkende details

Maandag, 15 maart 2021 om 10:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:06

De vader van Paris Saint-Germain-speler Marquinhos is zondagavond het slachtoffer geworden van een geweldadige overval, zo weet onder meer Le Parisien een dag later te melden. De twee inbrekers sloegen hem meerdere keren in het gezicht en in de ribben, zo blijkt. Het incident vond plaats op het moment dat Marquinhos met PSG de thuiswedstrijd tegen FC Nantes (1-2) speelde.

De 52-jarige Braziliaan gaf rond 21.40 uur zijn honden eten in de achtertuin, toen de daders hem benaderden en het bevel gaven om het huis weer in te gaan. De politie werd gelijk gebeld, maar dat hield de indringers niet tegen. Op het moment van de overval waren de dochters van Marquinhos ook aanwezig in de woning. Zij werden samen met de vader van Marquinhos opgesloten in een kleedkamer, zo weet bovengenoemde Franse krant voorts te melden. Uit onderzoek blijkt dat de dieven onder meer 2.000 euro aan contant geld, juwelen en andere waardevolle spullen hebben meegenomen. De zaak wordt zeer serieus genomen door de politie, zo klinkt het.

Carol Cabrino, de vrouw van Marquinhos, heeft de overval inmiddels bevestigd in een Story op Instagram. "De familie was tijdens de overval aanwezig in de woning. Gelukkig heeft niemand pijn geleden en gaat het naar omstandigheden goed. Er is meer angst dan schade", aldus de echtgenoot van de verdediger annex middenvelder van PSG. Ondanks de heftige gebeurtenissen maakte hij zondagavond gewoon de negentig minuten vol tegen Nantes. Naast Marquinhos kreeg ook Ángel Di María te maken met zeer slecht nieuws tijdens het thuisduel van de grootmacht uit Parijs.

De familie van Di María was zondagavond het slachtoffer van een inbraak in Parijs. De vrouw en kinderen van de Argentijnse aanvaller werden in de avonduren tijdens treffen tussen PSG en Nantes verrast door meerdere overvallers. De Franse topclub heeft de inbraak inmiddels bevestigd. Volgens RMC Sport, op basis van bronnen rondom PSG, was de inbraak ‘zeer gewelddadig’. In de 58ste minuut draaide trainer Mauricio Pochettino zich om naar de tribune, waar technisch directeur Leonardo iets vertelde. De trainer ging vervolgens enkele seconden naar de catacomben, waar vermoedelijk ook de van de tribune verdwenen Leonardo was. Niet veel later werd Di María gewisseld en verliet hij meteen in tranen het stadion. Het nieuws over een vermoedelijke inbraak in huize Di Maria sijpelde niet veel later al door en wekte de woede van Leonardo, zo schrijven Franse media.

Franse media stellen dat de vrouw en de twee dochters van Di María thuis waren op het moment van de inbraak en zelfs korte tijd gegijzeld werden. Er zouden volgens andere media geen gewonden zijn gevallen. De tranen van de Argentijn zijn ook om een andere belangrijke reden zeer verklaarbaar. In zijn tijd bij Manchester United was zijn familie al het slachtoffer van een inbraak en daar hielden alle betrokkenen een flink trauma aan over. Naast sportieve redenen had de familie Di María ook een tweede reden om Engeland al snel achter zich te laten en naar Frankrijk te verkassen. Naast Marquinhos en Di María kregen ook Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting in de laatste anderhalf jaar te maken met ongewenst bezoek aan huis.