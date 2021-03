Waarom Pelé nu wel het doelpuntenrecord van Cristiano Ronaldo erkent

Cristiano Ronaldo lijkt nu wél het officiële doelpuntenrecord van Pelé uit de boeken te hebben geschoten. De 36-jarige Portugese aanvaller maakte zondag namens Juventus tegen Cagliari (1-3 zege) de 768e, 769e en 770e doelpunten uit zijn carrière. Pelé erkent nu via Instagram dat Ronaldo zijn officiële doelpuntenrecord heeft gebroken, nadat hij het hier in januari nog niet mee eens was.

Het erkende statistiekenbureau Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) concludeerde in januari al dat Ronaldo het doelpuntentotaal van Pelé uit de boeken had geschoten. RSSSF telde echter ook de doelpunten als jeugdinternational van Portugal mee. Zonder die treffers mee te rekenen, staat Ronaldo na de uitwedstrijd tegen Cagliari van zondagavond op 770 treffers. Daarmee heeft hij het aantal doelpunten van Pelé in officiële wedstrijden - 767 stuks - definitief overtroffen.

“Het leven is een solovlucht. Iedereen kent zijn eigen reis. En wat een prachtige reis heb jij! Ik bewonder je enorm, ik houd ervan om je te zien spelen en dat is geen geheim. Gefeliciteerd met het breken van mijn recordaantal doelpunten in officiële wedstrijden. Het enige dat me spijt, is dat ik je nu geen knuffel kan geven. Ik plaats deze foto ter ere van jou, als symbool van een vriendschap die al jaren bestaat”, schrijft Pelé op Instagram. Ronaldo reageert onder de foto van de Braziliaanse legende.

“Mijn vriend Pelé, enorm bedankt voor jouw woorden en je vriendschap. Je weet dat het gevoel wederzijds is. We bewaren de knuffel voor het moment dat we weer samen kunnen zijn, hopelijk is dat snel”, reageert Ronaldo op Pelé. De Portugese aanvaller spreekt zich ook op zijn eigen Instagram uit over zijn record. “De laatste weken werd er veel gesproken over statistieken, die mij het officiële doelpuntenrecord van Pelé met 757 goals toeschreven. Ik ben dankbaar voor die waardering, maar het is nu tijd om uit te leggen waarom het record nu pas erken.”

“Ik waardeer meneer Edson Arantes do Nascimento enorm, dus ik respecteer dat hij 767 doelpunten heeft gemaakt. Hij heeft ook nog negen keer gescoord voor het team van de staat São Paulo en een doelpunt gemaakt voor het Braziliaanse militaire team, wat eveneens officiële doelpunten zijn. Het voetbal en de wereld zijn in de tussentijd veranderd, maar dat betekent niet dat we de geschiedenis kunnen wissen als ons dat goed uitkomt”, zo verklaart Ronaldo, die klaarblijkelijk zelf zijn doelpunten in de jeugdteams van Portugal niet meetelt.

“Ik heb nu mijn 770e doelpunt in mijn profcarrière gemaakt. Mijn eerste woorden gaan direct naar Pelé. Er is geen speler die niet heeft gehoord van zijn wedstrijden, doelpunten en prestaties. Daarom ben ik enorm trots dat ik zijn officiële doelpuntenrecord heb overgenomen. Dat is iets waarvan ik gedroomd heb als kind op Madeira”, schrijft de aanvaller van Juventus, die eveneens voor Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid en het Portugese nationale team speelde. “Ik wil iedereen bedanken die deze geweldige reis met mij gemaakt hebben: mijn teamgenoten, tegenstanders, fans, familie en goede vrienden. Ik kan niet wachten voor meer wedstrijden, uitdagingen, records en prijzen. Geloof me: dit verhaal is nog lang niet uit. Er is nog veel te winnen voor Juventus en Portugal!”

Pelé heeft zijn record overigens nog niet helemaal uit handen gegeven. De oud-aanvaller van Santos en het Braziliaanse nationale team noemt zich op zijn Instagram-account nog altijd Leading Goal Scorer of All Time met 1283 doelpunten. In de telling die de oud-spits zelf hanteert zijn ook oefenduels meegerekend, soms speciaal georganiseerd tegen nietige tegenstanders om zijn doelpuntenproductie op te kunnen krikken.

Ook Romario claimt tijdens zijn carrière meer dan duizend goals te hebben gemaakt, maar volgens de FIFA komt dat voort uit zijn eigen ietwat dubieuze telling waarin ook jeugd- en vriendschappelijke wedstrijden zijn meegenomen. Volgens officiële tellingen produceerde de Braziliaan, die gedurende zijn loopbaan voor onder meer PSV, Barcelona, Flamengo en Valencia speelde, om en nabij de 750 treffers. Van Josef Bican wordt eveneens geclaimd dat hij meer treffers achter zijn naam heeft staan dan Ronaldo. De Oostenrijks-Tsjechische spits scoorde tussen 1930 en 1955 voor onder meer Rapid Wien en Slavia Praag volgens verschillende bronnen 759 keer, maar de Tsjechische voetbalbond houdt het op 821 treffers.