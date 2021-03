Ihattaren ontbreekt in EK-selectie Jong Oranje; Brobbey wel mee

Maandag, 15 maart 2021 om 09:21 • Yanick Vos • Laatste update: 09:44

De KNVB heeft maandagochtend de 21-koppige EK-selectie van Jong Oranje bekendgemaakt. PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren ontbreekt in de definitieve selectie, terwijl trainer Erwin van de Looi wel een plekje heeft ingeruimd voor debutant Brian Brobbey van Ajax. Ihattaren had nog wel een plekje in de 36-koppige voorselectie, maar is net als Feyenoord-rechtsback Lutsharel Geertruida afgevallen.

Behalve Ihattaren en Geertruida hebben ook Jan Hoekstra (Roda JC), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Devyne Rensch (Ajax), Mats Knoester (Heracles Almelo), Kik Pierie (FC Twente), Tahith Chong (Club Brugge), Ché Nunnely (Willem II), Daishawn Redan (Hertha BSC), Kaj Sierhuis (Stade de Reims) en Joshua Zirkzee (Parma) van Van de Looi te horen gekregen dat zij niet met Jong Oranje naar het EK gaan. Met vijf spelers is Ajax hofleverancier van Jong Oranje.

Bondscoach Frank de Boer liet eerder deze maand al weten dat hij met zijn voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden van later deze maand tegen Turkije, Letland en Gibraltar rekening heeft gehouden met het EK van Jong Oranje: “Voor de ontwikkeling van jonge spelers is het goed om wedstrijden op een eindtoernooi te spelen. Om die reden heb ik een aantal jongens niet opgenomen in onze voorlopige selectie, zodat ze het EK met Jong Oranje kunnen meemaken. Uiteraard is het A-elftal altijd leidend, maar waar het kan willen we natuurlijk rekening met andere teams houden.”

Reactie Van de Looi

"We hebben een erg mooie selectie kunnen samenstellen. Zoals altijd hebben we de selectie in goed overleg met de technische staf van het Nederlands elftal samengesteld", reageert Van de Looi op de website van OnsOranje. "Het Nederlands elftal blijft natuurlijk altijd leidend, maar het is erg prettig dat we goed met elkaar hebben kunnen meedenken. Bij het maken van onze selectie hebben we op een aantal posities lastige knopen moeten doorhakken. Dit was zeker geen gemakkelijke klus. Door de korte voorbereidingstijd op het EK hebben spelers die bekend zijn met de speelwijze en werkwijze van Jong Oranje de voorkeur.”

Van de Looi legt uit dat de staf van Jong Oranje intensief contact heeft gehad met de clubs over de fitheid van de spelers. Mede daarop zijn de keuzes gebaseerd. “We spelen namelijk drie wedstrijden in zeven dagen en hiervoor hebben we fitte spelers nodig. Met zo goed als geen voorbereiding hebben we simpelweg niet de luxe om te veel ‘nieuwe’ spelers in te passen in ons team of om niet-wedstrijdfitte spelers op te trainen. Al met al denk ik dat we met een prima selectie aan een mooi EK kunnen beginnen.”

EK in Hongarije en Slovenië

De UEFA heeft de opzet van het EK opgeknipt in twee delen. De groepsfase wordt van 24 tot en met 31 maart afgewerkt. De finaleronde staat van 31 mei tot 6 juni op het programma. De Europese voetbalbond heeft voor deze opzet gekozen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en het verplaatsen van het EK 2020 naar de zomer van dit jaar. Jong Oranje is ingedeeld in een poule met Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart). Mocht het team van Van de Looi zich plaatsen voor de finaleronde, dan mag de keuzeheer hieraan voorafgaande een nieuwe EK-selectie samenstellen.

De EK-selectie van Jong Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax).

Verdediging: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille OSC), Danilho Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VFL Osnabrück), Dani de Wit (AZ).

Aanval: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Noa Lang (Club Brugge).