‘Ik durf wel te zeggen dat hij over drie jaar bij Real of Bayern speelt’

Maandag, 15 maart 2021 om 08:57 • Laatste update: 09:11

Dries Boussatta voorspelt AZ-linksback Owen Wijndal een mooie toekomst. De oud-aanvaller durft zelfs de stellen dat de Oranje-international binnen drie jaar bij een Europese topclub speelt. Wanneer hij Wijndal langs de meetlat legt met Ajax-linksback Nicolás Tagliafico, dan is hij volgens Boussatta niet minder dan de Argentijns international.

Met spelers als Myron Boadu, Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Wijndal beschikt AZ over een aantal talentvolle spelers. Boussatta reageert in het Algemeen Dagblad op de vraag wie van hen de wereldtop gaat halen. “Ik ben het meest overtuigd van Wijndal. Daar heb ik echt geen twijfel over”, aldus Boussatta. “Ik durf wel te zeggen dat hij over drie jaar bij Real Madrid of Bayern München speelt. Die jongen heeft zo'n goede drive met een fantastische mentaliteit. Ik denk dat hij nu al niet minder is dan Tagliafico bij Ajax.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Boussatta is de titelstrijd in de Eredivisie al beslist. Hij verwacht dat Ajax kampioen wordt. De Amsterdammers hebben een voorsprong van acht punten op achtervolger PSV, en hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed. “Voor plek twee heb ik net iets meer vertrouwen in AZ, die zijn als team net iets verder. PSV zit midden in een transitie en doet het uitstekend. Het zal erom hangen." Komend weekend staat een belangrijke wedstrijd op het programma in de strijd om de tweede plaats. Zondagmiddag om 14.30 uur krijgt AZ bezoek van PSV.