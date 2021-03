NAC-directeur bijt van zich af: ‘Denk je dat RB Leipzig met Ajax heeft gebeld?’

Maandag, 15 maart 2021 om 08:22 • Laatste update: 08:51

NAC Breda-directeur Mattijs Manders heeft gereageerd op tweets van Martin Mos, voorzitter van De Graafschap. “Fuck Steijn”, twitterde Mos vrijdagavond na de overwinning van de club uit Doetinchem op Telstar. De gevoelige transfer van Mats Seuntjens naar NAC lag ten grondslag aan de tweet van Mos, die baalt van het vertrek van de spits naar Breda en de manier waarop de overstap tot stand is gekomen. “Ik vind zijn tweets en taalgebruik ongepast”, reageert Manders in BN DeStem.

Vorige week werd Seuntjens bij NAC gepresenteerd, terwijl hij een dag eerder nog had aangegeven dat hij zich volledig op De Graafschap concentreert tot aan het einde van het seizoen. Hij bracht het statement naar buiten vanwege de hardnekkige geruchten over een aanstaande transfer naar de concurrent in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Toen bekend werd dat Seuntjens bij NAC had getekend, nam trainer Mike Snoei hem de aanvoerdersband af. Na een goed gesprek met de trainer en spelersgroep, stond hij afgelopen vrijdag gewoon in de basis tegen Telstar (1-2). Na afloop van het duel mengde Mos zich op Twitter. Hij liet zich beledigend uit over Maurice Steijn, de trainer van NAC.

Manders laat weten dat Steijn geen enkele blaam treft. In gesprek met het regionale dagblad verwijst hij naar de uitstekende relatie met De Graafschap. “Beide supporters groeperingen gaan uitstekend met elkaar om”, aldus Manders. “Ik vind het ontoelaatbaar dat een solistisch opererende voorzitter zich op deze manier diskwalificeert en onze trainer publiekelijk een veeg uit de pan geeft.” Manders zegt in de krant dat NAC niets fout heeft gedaan inzake het aantrekken van Seuntjens. De 31-jarige aanvaller heeft immers een aflopend contract en is sinds januari vrij om te praten met andere clubs. “De voorzitter van De Graafschap insinueert van alles. Hij heeft het over een vooropgezet plan. Daar klopt helemaal niks van. In de zomer wilden we Ralf al hebben. Toen hebben we echter niet gesproken met De Graafschap, omdat zijn zaakwaarnemer aangaf dat we een transfersom zouden moeten betalen.”

De Graafschap had Seuntjens graag willen behouden en deed hem nog een contractvoorstel. De aanvaller wilde zelf echter graag naar NAC en heeft daarom de knoop doorgehakt. Manders vindt het onzin dat NAC zich bij De Graafschap had moeten melden voor Seuntjens. “Hoezo? Waarom moeten wij technisch directeur Peter Hofstede benaderen? Seuntjens heeft een aflopend contract en vanaf januari kan hij met iedere club praten. Dat is gewoon volgens de reglementen. Dit is hoe het gaat. Denk je dat RB Leipzig met Ajax heeft gebeld dat ze Brobbey een voorstel gaan doen?”

Afgelopen zaterdag reageerde Mos tegenover Omroep Gelderland nog op de ontstane commotie. "Ik vind het een mooie volksclub, maar dit was een ongepaste manier van communiceren van Steijn. Er zijn spelletjes gespeeld en daar heb ik een bloedhekel aan", foeterde de voorzitter. "Hoe makkelijk was het geweest om onze technisch manager Peter Hofstede eerst op de hoogte te brengen? Communiceer rechtstreeks. Nu zegt Steijn in een interview pontificaal dat Seuntjens bij NAC zou gaan tekenen. Dat het wel rond kwam. Zonder dat wij iets weten. Dat kan gewoon niet. Het is not done en het is stemmingmakerij. Gewoon beneden alle peil. Maar ach, dit past wel bij die man."