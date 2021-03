Afellay: ‘Als je je zo kan onderscheiden in een team dat er niks van kan...'

Zondag, 14 maart 2021 om 23:57 • Chris Meijer • Laatste update: 00:00

Giorgos Giakoumakis pikte zondag in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard andermaal een doelpunt mee, ondanks dat VVV-Venlo in eigen stadion met 1-3 onderuit ging. In het programma Studio Voetbal van de NOS klinken lovende geluiden over de Griekse spits van de Venlonaren, die reeds 24 keer scoorde in 24 Eredivisie-wedstrijden. Tegelijkertijd zijn de analisten niet zo te spreken over de kwaliteit van de rest van het elftal van VVV, de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

“Absoluut een geweldenaar, in een ploeg die met pijn en moeite in de zestien van de tegenstander komt. Het levert geen punten op, maar ik denk dat hij daar niet meer mee bezig is”, begint Pierre van Hooijdonk. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt bij welke Nederlandse club Giakoumakis niet mee zou kunnen. “Pfoe, dat is een lastige”, reageert Theo Janssen. “Bij Feyenoord zou hij spelen. Vitesse? Ja, daar zou hij een hele goede spits zijn. Zeker in het systeem dat Vitesse nu speelt, met twee spitsen die veel vrijheid krijgen en sleuren. Daar zou hij tussen passen.”

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Borussia Dortmund - Hertha BSC | Zwabberbal Brandt nekt Hertha Meer videos

Van Hooijdonk benadrukt dat er ‘geen twijfels meer zijn over wat die jongen kan en niet kan’. “Als je zijn goals op een rijtje gaat zetten, zie je dat er fantastische doelpunten tussen zitten. Een omhaal, lobjes, stiftjes, ga zo maar door”, beaamt Janssen. Van Ramshorst vraagt aan Ibrahim Afellay of Feyenoord Giakoumakis moet halen, mits er geld voor is. “Zeker weten”, antwoordt Afellay stellig. “Als je als speler je dusdanig kan onderscheiden in elftal als VVV-Venlo, dat er helemaal niks van kan, is dat bewonderenswaardig.”

“Ik heb het gevoel dat zijn magneet nog werkt, dus er komen nog wel wat doelpunten bij”, haakt Van Hooijdonk in. Janssen kan zich hier niet helemaal in vinden, omdat hij denkt dat VVV het in het restant van het seizoen nog moeilijk krijgt in de strijd tegen degradatie. “Die gaan niet veel punten meer pakken. Dus als hij er nog drie of vier kan maken, mag hij zijn handjes dichtknijpen”, voorspelt de oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax. “Ze hebben nu ook niet veel punten, maar hij heeft er 24 in liggen”, reageert Van Hooijdonk. “Ik denk dat hij ook niet drie kansen per wedstrijd mist.”