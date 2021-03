PSG bevestigt ‘zeer gewelddadige’ overval op familie Ángel Di María

Zondag, 14 maart 2021 om 23:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:30

De familie van Ángel Di María is zondagavond het slachtoffer geworden van een inbraak in Parijs. De vrouw en kinderen van de Argentijnse aanvaller werden in de avonduren tijdens het Ligue 1-duel tussen Paris Saint-Germain en FC Nantes (1-2) verrast door meerdere overvallers. De Franse topclub heeft de inbraak inmiddels bevestigd. Volgens RMC Sport, op basis van bronnen rondom PSG, was de inbraak ‘zeer gewelddadig’.

In de 58e minuut draaide trainer Mauricio Pochettino zich om naar de tribune, waar technisch directeur Leonardo iets vertelde. De trainer ging vervolgens enkele seconden naar de catacomben, waar vermoedelijk ook de van de tribune verdwenen Leonardo was. Niet veel later werd Di María gewisseld en verliet hij meteen in tranen het stadion. Het nieuws over een vermoedelijke inbraak in huize Di Maria sijpelde niet veel later al door en wekte de woede van Leonardo, zo schrijven Franse media.

Franse media stellen dat de vrouw en de twee dochters van Di María thuis waren op het moment van de inbraak en zelfs korte tijd gegijzeld werden. Er zouden volgens andere media geen gewonden zijn gevallen. De tranen van de Argentijn zijn ook om een andere belangrijke reden zeer verklaarbaar. In zijn tijd bij Manchester United was zijn familie al het slachtoffer van een inbraak en daar hielden alle betrokkenen een flink trauma aan over. Naast sportieve redenen had de familie Di María ook een tweede reden om Engeland al snel achter zich te laten en naar Frankrijk te verkassen.

Di María is naar verluidt niet de enige speler van PSG die zondagavond met een inbraak in zijn nabije omgeving te maken kreeg. Volgens de laatste berichten zouden ook de ouders van Marquinhos inbrekers op bezoek hebben gehad. De vader en moeder van de verdediger zijn net buiten Parijs woonachtig. Marquinhos zou na het duel met Nantes zijn ingelicht over de inbraak omdat deze minder ernstig was.

PSG heeft een treurig verleden wat betreft inbraken. In de voorbije anderhalf jaar kregen onder meer Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting te maken met ongewenst bezoek aan huis.