Arno Vermeulen deelt meer details over gokkende AZ-speler

Zondag, 14 maart 2021 om 23:29 • Laatste update: 00:18

AZ meldde zondag dat een niet nader genoemde speler eerder dit seizoen drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst is geweest vanwege het gokken op wedstrijden in het Nederlandse profvoetbal. Arno Vermeulen deelt in het programma Studio Voetbal van de NOS meer details over de zaak.

De speler in kwestie gokte vorig seizoen op totaal zeventien wedstrijden, inclusief het duel tussen De Graafschap en Jong AZ op 28 februari 2020. Nota bene een wedstrijd van zijn eigen werkgever. Volgens AZ was de speler niet op de hoogte dat dit tegen de regels is en is de zaak nu gesloten. “Het staat in de reglementen. Je moet het zo zien: je hebt een soort voorkennis, zoals dat ook in de aandelenhandel geldt”, verklaart Vermeulen. “Je hoort bij de voetbalfamilie en je loopt bij een club rond, maar je spreekt misschien ook andere spelers en trainers. Of iemand die bij jou gespeeld heeft, speelt bij een andere club en daar heb je nog contact mee.”

“Het betekent dat je informatie kan hebben die anderen niet hebben, over spelers die geblesseerd zijn of een ziekte die uitbreekt. Corona, bijvoorbeeld. Als je dat weet, kun je daarop inspelen met het gokken. Dan zet je veel geld op een team waarvan je weet dat ze niet verzwakt zijn en de tegenstander wel. Dat is slecht voor het imago van het voetbal, als dat later blijkt”, gaat de journalist van de NOS verder. Vermeulen benadrukt dat er geen sprake van matchfixing is, omdat de speler in kwestie geen wedstrijden heeft beïnvloed. Bovendien heeft de AZ-speler niet op zijn eigen wedstrijden gegokt.

“Hij heeft geld gezet op Eredivisie-wedstrijden. Je mag wel geld inzetten op wedstrijden in Engeland, Duitsland, Italië of Spanje, wat hij ook deed”, stelt Vermeulen. “Hij zegt dat hij wel geld had ingezet op buitenlandse wedstrijden. Een vriend zou combo’s gezet hebben met Nederlandse clubs erin. Hij zegt dat hij dat niet gedaan heeft en die vriend wel. Dat is in het hoger beroep van tafel geveegd, daarin is gezegd: ‘Het is jouw account, het is jouw geld en we nemen aan dat jij ook die bets voor je rekening hebt genomen’.”

“Die vriend is ook opgeroepen en heeft zijn woord kunnen doen. Maar het verhaal paste niet helemaal in elkaar. Dat moet je even vergeten, je moet er van uitgaan dat hij het zelf heeft gedaan”, zegt Vermeulen. “Ik heb Robert Eenhoorn even gesproken en hij zei dat ze zijn naam nog niet bekend willen maken. Ze willen de bal bij de speler leggen, die zou het dan moeten doen. AZ vindt dat het niet zijn verantwoordelijkheid is om de naam bekend te maken. De naam is in de uitspraak is zwartgelakt, net als de naam van de vriend. Ze wilden ook de naam van AZ zwartgelakt hebben. De tuchtcommissie heeft besloten de naam van AZ wel te vermelden.”