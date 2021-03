Wissel Ángel Di María na heftige inbraak tijdens wedstrijd van PSG

Zondag, 14 maart 2021 om 23:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:58

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Ligue 1. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino ging met 1-2 onderuit tegen FC Nantes, dat zeker in de tweede helft niets onderdeed voor de opponent op het Parc des Princes. Het gaat in Frankrijk echter vooral over de wissel van Ángel Di María in de 62e minuut.

Vier minuten eerder draaide Pochettino zich om naar de tribune, waar technisch directeur Leonardo iets vertelde. De trainer ging vervolgens enkele seconden naar de catacomben, waar vermoedelijk ook de van de tribune verdwenen Leonardo was. Niet veel later werd Di María gewisseld en verliet hij het stadion. Volgens Franse media omdat de Argentijns international het slachtoffer was geweest van een heftige inbraak. Het is onduidelijk of zijn familie ten tijde van de inbraak in huis was, maar de geluiden gaan dat zijn vrouw en kinderen korte tijd gegijzeld waren en er ook geweld is gebruikt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De thuisploeg nam vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief in de wedstrijd, maar vergat zichzelf langere tijd te belonen. Zo bracht doelman Alban Lafont redding op een inzet van Ángel Di Maria en was Marquinhos onfortuinlijk met een kopbal de rakelings over ging. In tegenstelling tot diens collega’s had Julian Draxler het vizier wel op scherp staan. De middenvelder kreeg het leer op de rand van de zestien voor zijn voeten, en schoot vervolgens diagonaal binnen: 1-0. Nantes kreeg ook voor de pauze ook een uitstekende kans via Ludovic Blas, maar doelman Keylor Navas tikte het schot van de aanvaller uit de linkerbenedenhoek.

In het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd op verrassende wijze, want Nantes profiteerde maximaal van het gebrek aan creativiteit bij PSG. Een minuut na het onderonsje tussen Pochettino en Leonardo rondom Di María tekende Nantes de gelijkmaker aan via Randal Kolo, die de bal uit het niets in de voeten geschoven kreeg door Mbappé en vervolgens koelbloedig afrondde: 1-1. Even later werd Leandro Paredes ingebracht voor Di María, die razendsnel het stadion verliet.

Twintig minuten voor het laatste fluitsignaal kwam Nantes zelfs aan de leiding, toen Moses Simon op aangeven van de maker van het eerste doelpunt, Kolo, binnenschoot: 1-2. Hoewel de thuisploeg nog een doorbraak probeerde te forceren, werd de gelijkmaker niet meer gevonden. Het was de tweede thuisnederlaag op rij in de competitie voor PSG, dat sinds november 2012 niet meer tweemaal achtereenvolgens in eigen huis verloor. Door de nederlaag verzuimt PSG zich te kronen absolute winnaar van het Franse voetbalweekend, daar AS Monaco en OSC Lille elkaar eerder op de dag in evenwicht hielden (0-0) en Olympique Lyon op vrijdag punten liet liggen tegen Stade de Rennes (1-1). Lille voert met 63 punten nog altijd de ranglijst aan; PSG vaart in het kielzog met 60 punten, gevolgd door Lyon, dat evenveel punten verzamelde maar een nadelig doelsaldo heeft, en Monaco (56).

AS Monaco - Lille OSC 0-0

De bezoekers noteerden de eerste kans van de wedstrijd via Timothy Weah, die in kansrijke positie ruimte kreeg om te schieten maar stuitte op doelman Benjamin Lecomte. Vervolgens kwam Monaco dicht de openingstreffer, toen Wissam Ben Yedder dacht te scoren; de spits trof echter doel vanuit buitenspelpositie, waardoor de 0-0 stand op het scorebord bleef staan. In het restant van eerste helft golfde het spel op en neer, maar het ontbrak beide teams aan fortuin en nauwkeurigheid in de afronding. Het tweede bedrijf was beduidend minder aantrekkelijk dan de eerste helft, en zeker Lille, dat met Sven Botman in de basis aan de aftrap stond, had na de pauze nog maar weinig in de melk te brokkelen. Diep in blessuretijd kregen de Monegasken via Stevan Jovetic nog een uitstekende kans om de overwinning te grijpen, maar doelman Mike Maignan was goed bij de les en dook het schot uit de linkerbenedenhoek.