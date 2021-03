En-Nesyri beslist honderdste derby tussen Sevilla en Betis in LaLiga

Zondag, 14 maart 2021 om 22:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:00

Sevilla heeft zondagavond de stadsderby tegen Real Betis in LaLiga in zijn voordeel beslist. Het team van Julen Lopetegui was, ruim twee maanden na een 1-1 gelijkspel in het eerste onderlinge competitieduel, dankzij een voltreffer van Youssef En-Nesyri met 1-0 te sterk. Door de overwinning verstevigt Sevilla de vierde plaats ten opzichte van Real Sociedad en Betis, dat tot zondag slechts één duel in 2021 had verloren: de visite van Barcelona (2-3). Luuk de Jong en Karim Rekik deden alleen de laatste minuten mee.

Betis startte met veel intensiteit aan de wedstrijd: het team van Manuel Pellegrini zette Sevilla onder druk en dook gevaarlijk op voor het strafschopgebied van Yassine Bounou. Zowel Borja Iglesias als Sergio Canales had uitzicht op een openingstreffer, maar de Marokkaanse doelman was zoals zo vaak dit seizoen niet te passeren. Sevilla daarentegen benutte een van de eerste kansen om de score open te breken.

Na 26 minuten spelen controleerde En-Nesyri op uitstekende wijze een lange bal van Jesús Navas , omspeelde hij doelman Joel Robles in het strafschopgebied en bijna ter hoogte van de achterlijn schoot hij de bal in het doel: 1-0. Na de pauze ging het spel in de honderdste Sevillaanse derby op en neer. Borja Iglesias kwam millimeters tekort om bij de tweede paal een pass binnen te tikken en even later mikte hij recht in de handen van Bounou. Aan de andere kant van het veld had Joel moeite met een schot van Lucas Ocampos en ging een inzet van En-Nesyri over het doel van de groen-witte rivaal. Ivan Rakitic was in de 68e minuut heel dicht bij een doelpunt toen zijn schot maar net langs de verkeerde kant van de paal ging. Niet veel later dacht Betis via Juanmi langszij te komen, maar de treffer werd terecht wegens buitenspel afgekeurd. Het spel ging tot de laatste seconden heen en weer en het bleef dan ook spannend. Zo ging de bal maar net naast toen Diego Carlos de bal wilde opruimen en hij Borja Iglesias trof. Aan de andere kant miste een inzet van Nabil Fekir maar nipt het doel van Bounou.