Politano lijkt titeldroom van AC Milan definitief aan diggelen te schieten

Zondag, 14 maart 2021 om 22:40 • Chris Meijer • Laatste update: 22:45

AC Milan lijkt de Italiaanse landstitel langzaam maar zeker uit het hoofd te moeten zetten. De ploeg van trainer Stefano Pioli ging in eigen stadion met 0-1 onderuit tegen Napoli, door een doelpunt van Matteo Politano kort na rust. Koploper Internazionale vergroot de voorsprong op de naaste achtervolger en stadgenoot daardoor naar negen punten, terwijl nummer drie Juventus nog een wedstrijd tegoed heeft ten opzichte van Milan en minder verliespunten heeft.

Milan stapte midweeks als morele winnaar van het veld na het heenduel in de achtste finales van de Europa League met Manchester United. Door een late gelijkmaker van Simon Kjaer eindigde het treffen op Old Trafford in 1-1. I Rossoneri - nog altijd zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic - zagen koploper Internazionale eerder op de dag met 1-2 winnen op bezoek bij Torino, waardoor er gewonnen diende te worden van nummer vijf Napoli om de achterstand op de stadgenoot niet te laten oplopen tot negen punten.

In de eerste helft golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen mogelijkheden. Rafael Leão liet zich tot twee keer toe zien namens de thuisploeg, maar de beste kansen waren voor rust voor Piotr Zielinski. Het eerste schot van de Poolse middenvelder werd gekeerd door doelman Gianluigi Donnarumma, terwijl zijn tweede poging maar net langs de verkeerde kant van de paal stuiterde. Het duurde tot minuut 49 voordat de wedstrijd in het San Siro werd opengebroken.

Zielinski lanceerde met een vlijmscherpe steekpass Politano, die oog in oog met Donnarumma geen fout maakte en de bal al stuiterend in de verre hoek zag verdwijnen. Kort daarna voorkwam Donnarumma dat Fabian Ruiz de marge verdubbelde. Gaandeweg de tweede helft plooide Napoli steeds verder terug op eigen helft, terwijl Milan nadrukkelijk zocht naar de gelijkmaker. Zo dook Leão vrij op in het strafschopgebied, maar hij wist zijn schot geen kracht mee te geven. Doelman David Ospina moest reddend optreden bij een poging van Ante Rebic.

Met nog twee minuten op de klok leek Milan gered te worden naar de VAR. Scheidsrechter Fabrizio Pasqua werd naar het scherm geroepen na een vermeende overtreding van Tiemoué Bakayoko op Theo Hernández. De arbiter oordeelde echter dat het te licht was voor een strafschop. In blessuretijd kwam Milan ook nog met tien man te staan, toen Rebic een opmerking maakte richting Pasqua en een directe rode kaart kreeg voorgehouden. In de 0-1 stand kwam geen verandering meer.