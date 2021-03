Winnend Manchester United zet grote stap richting Champions League

Zondag, 14 maart 2021 om 22:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:20

Manchester United heeft zondagavond uitstekende zakengedaan in de strijd om een Champions League. Het team van Ole Gunnar Solskjaer was in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor concurrent West Ham United: 1-0. Een eigen doelpunt gaf de doorslag op Old Trafford. Door de overwinning heeft Manchester United nu een voorsprong van negen punten op West Ham, dat momenteel een vijfde plaats bezet en een duel minder heeft gespeeld.

West Ham stapte na het klinken van het rustsignaal als morele winnaar van het veld. Manchester United had kansen op een openingsdoelpunt in de eerste helft, zette continu druk op de bezoekers uit Londen, maar kreeg het niet voor elkaar om het team van David Moyes op achterstand te zetten. West Ham speelde in de eerste 45 minuten in aanvallend opzicht weinig klaar: the Hammers kwamen tot niet één gericht schot op doel.

Marcus Rashford liet na 25 minuten spelen na om het team van Solskjaer aan de leiding te brengen. Na een heerlijke voorzet van Mason Greenwood vanaf rechts ging de bal over het hoofd van Issa Diop heen en leek Rashford de bal binnen te knikken, maar zijn inzet ging naast de linkerpaal. Het was vervolgens aan Lukasz Fabianski te danken dat na 37 minuten niet alsnog de 1-0 op het scorebord verscheen. Na een goed schot van Greenwood met links volgde een dito redding van de sluitpost van de Londenaren.

Het team van Solskjaer nam acht minuten na rust de leiding. Vladimir Coufal kon tijdig voorkomen dat Rashford de bal van dichtbij kon binnentikken, maar uit de daaropvolgende corner van Bruno Fernandes was het wel raak. Michael Dawson werkte het leer ongelukkig in zijn eigen doel nadat Scott Tominay de bal nog ogenschijnlijk aanraakte: 1-0.

Manchester United had in het restant van de wedstrijd uitzicht op een tweede doelpunt. Fabianski keerde een goed schot van Fernandes en Greenwood raakte zelfs nog de linkerpaal toen hij in de 77e minuut op doel schoot. Het is voor het eerst onder leiding van Solskjaer dat Manchester United vier clean sheets op rij in de Premier League afdwingt. De laatste keer was in januari 2018; toen nog onder leiding van José Mourinho. Manchester United komt in competitieverband pas over twintig dagen in actue: op 3 april wacht een thuisduel met Brighton & Hove Albion.