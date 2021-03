Twitter blokkeert alle gebruikers die over Memphis Depay twitteren

Zondag, 14 maart 2021 om 21:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:05

Een bizarre bug bij Twitter heeft ertoe geleid dat accounts van vele gebruikers die zondag ‘Memphis’ tweetten, geblokkeerd werden. De storing kwam aan het licht toen fans van Olympique Lyon en Memphis Depay de naam gebruikten in tweets en vervolgens voor meerdere uren verbannen werden door het sociale medium.

“Het overtreden van onze regels voor het plaatsen van privégegevens. Je mag geen privégegevens van andere personen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming”, is de melding die Twitter afgeeft zodra er op zondag de naam ‘Memphis’ in tweets verschijnt. Accounts van gebruikers die schreven over de aanvaller van Olympique Lyon kregen de melding te zien, om vervolgens soms wel zes tot twaalf uur geblokkeerd te worden. Het vrijgeven van een naam of voornaam is uiteraard niet in strijd met het privacybeleid van Twitter. Wanneer een account per ongeluk is opgeschort, kan elke gebruiker in beroep gaan tegen deze beslissing.

Na het fenomeen te hebben opgemerkt, haalden meerdere oplettende personen een grap uit naar aanleiding van de fout. Andere gebruikers werden in de val gelokt door hen ertoe aan te zetten ook ‘Memphis’ te schrijven, nadat er gevraagd werd naar de voornaam van Depay. Daardoor liep het aantal geblokkeerde gebruikers van het platform nog sneller op. Olympique Lyon reageerde zelf ook via het officiële twitterkanaal op de situatie door een foto van Depay te plaatsen met de tekst: "Hé Twitter, kunnen we nog over hem praten?"

Depay kwam vrijdagavond nog in actie tegen Stade Reims. Lang zag het ernaar uit dat Lyon zou verliezen op bezoek bij de ploeg van Kaj Sierhuis en consorten, maar door een rake kopbal van Tino Kadewere uit een voorzet van Depay bleef de schade enigszins beperkt: 1-1. De aanvoerder van Olympique Lyon was na afloop van het duel vol onbegrip over een gele kaart die hij ontving. Depay werd hard neergehaald door Nyasha Munetsi, maar de Nederlander kreeg juist zelf een gele kaart van scheidsrechter Jérôme Brisard.