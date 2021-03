‘Een goede speler, maar ik begrijp niet waarom hij voor Ajax gekozen heeft’

Zondag, 14 maart 2021 om 21:24 • Chris Meijer • Laatste update: 21:39

Oussama Idrissi speelde zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 zege) voor het eerst een helft mee bij Ajax. De van Sevilla gehuurde vleugelaanvaller maakte een goede indruk op Kenneth Perez. De Deense analist zegt in het programma Dit was het Weekend van ESPN alleen niet te begrijpen dat Idrissi ervoor heeft gekozen om op huurbasis naar Ajax te vertrekken.

“Hij mocht vandaag wat langer spelen en viel in op een positie waar ik hem nog niet zo vaak heb zien spelen, aan de rechterkant. De linkerkant is voor Tadic. Bij AZ was hij altijd de linksbuiten, maar hij deed het prima en creëerde vier kansen”, geeft Perez te kennen. Idrissi speelde voorlopig 133 minuten voor Ajax, verspreid over zeven wedstrijden. Daarin was hij vooralsnog geen enkele keer basisspeler in het elftal van trainer Erik ten Hag.

“Ik vind hem een goede speler, maar ik begrijp niet waarom hij voor Ajax gekozen heeft”, stelt de analist. “Als je vanuit een club komt waar je bijna niet gespeeld hebt, ben je op zoek naar speelminuten. Bij Ajax heb je de aanvoerder (Dusan Tadic, red.) als concurrent. Nou, die valt nooit uit. Dan heb je die twee Brazilianen (Antony en David Neres, red.), die zijn best wel goed en wisselen elkaar af. Dan weet ik niet waar je je minuten wil maken, behalve in wedstrijden tegen Zwolle. In serieuze wedstrijden zie ik niet waar hij zijn minuten moet gaan maken.”

“Dan gaat hij terug naar Sevilla met acht halve wedstrijden in de benen, dus ik snap de keuze niet van hem. Ik begrijp de keuze van Ajax wel, want ze hebben de posities dubbel bezet”, vervolgt Perez. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Ajax dan ‘leuk is voor het cv van Idrissi’. “Dat weet ik niet. Dan zien ze 300 minuten voor Ajax staan”, reageert Perez. Mario Been denkt daar iets anders over. “Mocht je prijzen winnen met Ajax en je hebt daar maar een beperkt aandeel in gehad, staat dat toch op je cv. Het is niet zo dat hij naar een club gaat waarmee hij zijn tijd weggooit.”

"Ik heb nu een tweede helft gespeeld en dat ging me redelijk makkelijk af. Ik merkte dat er nog veel meer in mijn lichaam zat. Op fysiek vlak ziet het er dus hartstikke goed uit bij mij. Op een gegeven moment kom je in een flow en dan krijg je vanzelf je topfitheid te pakken", zegt Idrissi zelf in gesprek met AT5. "Geduld hoort bij topsport. Ik wist hoe de kaarten op tafel lagen. Ik ben hier gekomen om fit te worden, plezier te hebben en om mijn steentje bij te dragen. Het liefst wil je elke wedstrijd de negentig minuten spelen en alle goals maken, maar je moet ook reëel zijn. Ik vertrouw het proces en dan komt het vanzelf goed."