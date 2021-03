Kenneth Perez ziet ‘piekeraar’ bij Ajax: ‘Zijn voeten reageren gewoon niet’

Zondag, 14 maart 2021 om 20:57 • Laatste update: 21:05

Mario Been en Kenneth Perez zijn niet onder de indruk van het spel van Sébastien Haller tegen PEC Zwolle. “Het leek wel alsof hij voor het eerst op een voetbalveld stond”, zegt Been in het programma Dit was het Weekend van ESPN. Ajax won de ontmoeting in het MAC3PARK Stadion met 0-2, maar voor de spits was er bepaald geen glansrol weggelegd. Perez denkt dat Haller een ‘piekeraar’ is, wat in de ogen van de analist een nadelige karaktereigenschap is voor een spits.

“Buiten het feit dat hij al acht goals heeft gemaakt en zes assists heeft gegeven, om even iets positiefs te noemen, kunnen we wel stellen dat hij vandaag een totale off-day had”, begint Been diens kritische noot aan het adres van Haller. “Eenvoudige kaatsballen gingen mis, hij had geen idee wat er om hem heen gebeurde en hij had de hele wedstrijd een hele negatieve lichaamstaal. Dat begrijp ik ook wel, zeker als je bepaalde kwaliteiten hebt die er niet uitkomen.”

Been keek met ‘stijgende verbazing’ naar de balaannames van Haller. De analist haalt een moment in de zeventigste minuut aan, toen de spits de hoge bal van Dusan Tadic niet aannam, en vervolgens na de stuit een matige poging in huis had. “Deze ballen moeten er gewoon in als je scherp bent. Als spits moet je zorgen dat je die bal zo snel mogelijk naar de grond brengt: deze bal mag hij nooit laten stuiteren. Ik geloof ook dat hij met zijn eigen prestatie niet tevreden was, en dat is maar goed ook. Gewoon door blijven gaan, want hij lijkt toch wel van waarde te zijn voor dit Ajax”, besluit Been.

Kenneth Perez sluit zich volledig bij diens collega aan en vindt dat er aan het karakter van Haller een groot minpunt kleeft om de spitspositie te bekleden. “Hij lijkt trouwens wel een karaktereigenschap te hebben die niet ideaal is voor een absolute killer: het is een enorme piekeraar. Het is met name de houding naar zichzelf toe die hem in de weg zit, want naar anderen stelt hij zich wel altijd als een gentleman op. Ik denk dat hij super kritisch is op zijn eigen spel. In zijn hoofd ziet hij al helemaal voor zich wat hij wil doen met de bal, maar zijn voeten reageren gewoon niet”, besluit Perez met een glimlach.

Eerder nam ook Erik ten Hag voor de camera van ESPN geen blad voor de mond toen hij gevraagd werd naar het optreden van de Franse Ivoriaan. “De honderd procent scherpte is er nu even niet. Dat moet hij zelf bewerkstelligen, door zich op dit soort wedstrijden te richten. Het is altijd een gevecht. Hij kwam binnen en scoorde heel veel, dan zijn tegenstanders vastberaden om hem van scoren af te houden. Dat betekent dat hij een tandje er bij moet zetten. Het heeft niet zozeer met werklust te maken, maar wel met de juiste focus liggen”, aldus de Ajax-trainer.