Kenneth Perez walgt van ‘stoerdoenerij’ en ‘barpraat’: ‘Alsjeblieft, zeg’

Zondag, 14 maart 2021 om 20:02 • Chris Meijer

Danny Buijs en Glenn Bijl kregen het zaterdagavond tijdens het duel tussen FC Groningen en FC Emmen (1-1) met elkaar aan de stok. De verdediger van FC Emmen werd naar de grond gesmeten door Buijs, nadat hij de coach van FC Groningen had belet om de wedstrijd snel te hervatten. Kenneth Perez zegt in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat hij zich voornamelijk gestoord heeft aan de reactie van Buijs na afloop.

“Of ik misschien nog goed wegkwam met geel? Nee, dat denk ik niet. Het viel allemaal wel mee. Als ik hem had geslagen, dan was hij niet meer opgestaan”, reageerde Buijs. “Het gebeurt in de adrenaline, in de emotie. Achteraf had ik hem beter niet dat duwtje kunnen geven. Ik moet misschien voortaan die bal laten lopen. Het zit in de aard van beestje, maar ik heb hem niet geslagen ofzo.”

“Natuurlijk ging hij te ver”, benadrukt Perez. Ook Bijl sprak van ‘wangedrag’ van Buijs. “Dat is ook niet erg, want zijn karakter kwam even naar boven. Maar waar ik meer moeite mee heb, is de stoerdoenerij daarna. ‘Als ik hem geslagen had, was hij nooit meer opgestaan’. Je bent een trainer van FC Groningen, een grote club in de Eredivisie. Dat is barpraat, weet je wel. Kroegpraat.”

Het artikel gaat verder onder de video Malen na gelijkspel tegen Feyenoord: 'Ik had meer goals moeten maken' Meer videos

?? Wat doet Danny Buijs hier? ?? pic.twitter.com/VYny3AULzu — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2021

“Dat je op dat moment terugvalt in je karakter: oké”, zo gaat de Deense analist verder. “Het heeft hem ook ver gebracht in het voetbal. Dan bied je daarna je excuses aan. Maar dit soort stoerdoenerij: alsjeblieft, zeg. Nee joh. Je bent hoofdverantwoordelijke voor het team en hier de spreekbuis van de club. Als directeur zou ik er niet blij mee zijn als mijn trainer zich zo zou manifesteren.”