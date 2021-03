Cristiano Ronaldo steelt show bij Juventus met hattrick in 32 minuten

Zondag, 14 maart 2021 om 19:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:00

Juventus heeft zondag met een overwinning in de Serie A gereageerd op de eliminatie in de Champions League. Het team van trainer Andrea Pirlo was vijf dagen na de teleurstellende avond tegen FC Porto met 1-3 te sterk voor Cagliari. Alle doelpunten kwamen voor rekening van Cristiano Ronaldo, die met links, rechts en het hoofd trefzeker was. Juventus, dat niet over Paulo Dybala, Merih Demiral, Aaron Ramsey, Gianluigi Buffon en Rodrigo Bentancur kon beschikken, startte voor het eerst met Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Ronaldo en Álvaro Morata in de basis. Matthijs de Ligt stond negentig minuten op het veld.

Cagliari had zeven punten overgehouden aan de laatste drie duels, maar tegen Juventus speelde de eilandclub al snel een verloren wedstrijd. Na nog geen tien minuten keek Cagliari tegen een achterstand aan. Na een hoekschop van Juan Cuadrado kopte Ronaldo op krachtige wijze zijn eerste van de avond binnen: 0-1. Niet veel later kreeg de Portugees een gele kaart voor gevaarlijk spel richting Alessio Cragno, die er een snee op zijn kin aan overhield.

?????????????? ???????????????? ?? De Portugese topscorer torent boven iedereen uit en kopt snoeihard binnen! ?? Juventus op voorsprong bij Cagliari #ZiggoSport #SerieA #CagliariJuventus pic.twitter.com/HAucAgC9ob — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 14, 2021

Cragno stond na 25 minuten aan de basis van de 0-2 toen hij een overtreding maakte op Ronaldo en scheidsrechter Gianpaolo Calvarese naar de stip wees. De doelman was niet in staat om de elfmetertrap te keren. Na iets meer dan een half uur spelen verscheen de 0-3 op het scorebord en wéér was Ronaldo de doelpuntenmaker. Hij ontving de bal van Federico Chiesa, ontdeed zich van Daniele Rugani en schoot hoog binnen. De ruststand had nog veel hoger kunnen uitvallen, maar Morata en Kulusevski lieten enkele kansen onbenut.

Pirlo: 'Geruchten over Ronaldo zijn de normaalste zaak van de wereld'

Meer doelpunten van Ronaldo of Juventus bleven na rust uit. Het team van Pirlo leunde op de riante voorsprong en kreeg te maken met een sterker Cagliari, dat eerst Wojciech Szczesny aan het werk zette en vervolgens na een uur spelen via Giovanni Simeone de 1-3 op het scorebord zette. Daar bleef het ook bij, omdat mede door de wijzigingen aan beide kanten het tempo van de wedstrijd daalde en daarmee ook de kansen. Juventus staat nu op 55 punten en dat zijn er 10 minder dan koploper Internazionale, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.