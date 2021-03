Erik Lamela grijpt met rabona én rode kaart hoofdrol in Noord-Londense derby

Zondag, 14 maart 2021 om 19:35 • Laatste update: 19:47

Arsenal heeft zondagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Premier League. In eigen huis kwam de ploeg van Mikel Arteta tegen Tottenham Hotspur halverwege de eerste helft op een 0-1 achterstand door een fraai doelpunt van Erik Lamela, die uiteindelijk door Martin Ödegaard en Alexandre Lacazette werd omgebogen: 2-1. De uitkomst van de Noord-Londense derby zorgt overigens niet voor wijzigingen op de ranglijst: Arsenal blijft tiende met 41 punten; Tottenham bezet met vier punten meer de zevende positie.

Opvallend genoeg verscheen Pierre-Emerick Aubameyang wegens een disciplinaire schorsing van Arteta niet aan de aftrap in het Emirates Stadium. Aan de andere kant kreeg José Mourinho al vrij vroeg in de wedstrijd een fikse tegenslag te verwerken. Heung-Min Son sprintte na twintig speelminuten richting het vijandige doel, toen de aanvaller zijn rush plotseling moest afbreken wegens een spierverrekking. Diens honneurs werden waargenomen door Erik Lamela, die na ruim een half uur spelen op indrukwekkende wijze de openingstreffer vond.

Na een voorzet vanaf links belandde het leer via Lucas Moura voor de voeten van Lamela, die met een rabona tussen de benen benen van Thomas Partey door de verre hoek vond en de Arsenal-defensie het nakijken gaf: 0-1. Arsenal, dat de bovenliggende partij was, ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De aanvalslust werd op slag van rust beloond, toen Ödegaard ter hoogte van de penaltystip en op aangeven van Kieran Tierney doelman Hugo Lloris verschalkte.

Na rust draaiden the Gunners de duimschroeven nog iets verder aan, en was het Lacazette die Arsenal halverwege de tweede helft vanaf elf meter de voorsprong bezorgde. Een vliegende tackle van Davinson Sánchez op Lacazette was voor scheidsrechter Michael Oliver, ook na het bekijken van de videobeelden, reden genoeg om de strafschop toe te kennen. De kansen op een gunstig eindresultaat voor Tottenham slonken een kwartier voor tijd, toen Lamela na een elleboog in het gezicht van Tierney een tweede gele kaart gepresenteerd kreeg en mocht vertrekken. Hoewel Harry Kane nog een vrije trap op de paal schoot, kwam er aan de stand geen verandering meer.

Leicester City - Sheffield United 5-0

Het was de eerste wedstrijd aan het roer van Sheffield United voor manager Paul Heckingbottom, die het stokje overneemt van de ontslagen Chris Wilder. Hoewel de bezoekers in het eerste bedrijf het onderspit moesten delven, was de schade bij rust met een 1-0 tussenstand beperkt. Kelechi Iheanacho was verantwoordelijk voor de openingstreffer in de 39ste minuut, toen de spits op eenvoudige wijze een voorzet op maat van Jamie Vardy kon binnentikken. Met die treffer was het hek van de dam, want in de tweede helft zou Leicester nog flink aan het doelsaldo gaan werken. De marge werd na ruim een uur spelen verdubbeld door Ayoze Pérez, die van buiten het zestienmetergebied diagonaal binnenschoot: 2-0.

De derde treffer van the Foxes volgde vijf minuten later. De 3-0 was een kopie van het openingsdoelpunt, daar Iheanacho wederom uit een voorzet van Vardy vanaf de linkerkant afrondde. De Nigeriaanse aanvaller tekende een klein kwartier voor het eindsignaal zelfs diens derde doelpunt van de middag aan, toen hij doelman Aaron Ramsdale met een schot van circa 25 meter in de korte hoek verraste: 4-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Ethan Ampadu, die zijn eigen sluitpost verschalkte na een harde en lage voorzet van Vardy: 5-0. Het was de grootste competitienederlaag voor Sheffield United sinds april 2002, toen Blackburn Rovers in de Championship met gelijke cijfers zegevierde.