De Boer én Ten Hag kritisch na PEC - Ajax: ‘Duidelijk dat het niet goed is'

Zondag, 14 maart 2021 om 19:14 • Chris Meijer • Laatste update: 19:23

Sébastien Haller beleefde zondag geen gelukkige middag tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle. De spits van de Amsterdammers kwam in de 0-2 zege in het MAC3PARK Stadion niet tot scoren. Ronald de Boer en Ajax-trainer Erik ten Hag tonen zich na afloop van het duel voor de camera van ESPN kritisch over het optreden van Haller.

“Je kunt altijd een mindere fase hebben”, zo analyseert De Boer. “Maar als jouw teamgenoten een lofzang over zich krijgen na de wedstrijd tegen Young Boys (3-0 zege, red.) met Tadic in de spits, wil je ook zoiets doen in een wedstrijd tegen PEC. Die mogelijkheden waren er, maar aan de bal was het niet goed genoeg. Ik weet niet waar het aan ligt bij hem, hij oogt wat trager dan in het begin.”

Het artikel gaat verder onder de video Rensch over aanvalslust: 'Daar kom ik in mijn kracht' Meer videos

“Toen zag je een fitte en gretige Haller. Het lukt hem op dit moment niet. Dit was een uitgelezen mogelijkheid om twee of drie doelpunten te maken”, gaat De Boer verder. Presentator Milan van Dongen haalt aan dat de familie van Haller onlangs nog in Londen zat. “Dat zou heel goed kunnen meespelen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat het niet goed is.”

Ook Ten Hag toont zich kritisch over het optreden van Haller. “De honderd procent scherpte is er nu even niet. Dat moet hij zelf bewerkstelligen, door zich op dit soort wedstrijden te richten. Het is altijd een gevecht. Hij kwam binnen en scoorde heel veel, dan zijn tegenstanders vastberaden om hem van scoren af te houden. Dat betekent dat hij een tandje er bij moet zetten. Het heeft niet zozeer met werklust te maken, maar wel met de juiste focus liggen.”

Er wordt Ten Hag gevraagd of het invloed op Haller heeft dat hij niet speelgerechtigd is voor de Europa League. “Dat is ook zo, maar dat is een gegeven”, antwoordt Ten Hag. “Natuurlijk hebben we het er met hem over. Het is wat het is. We proberen hem in die dagen dingen aan te bieden, bijvoorbeeld individuele trainingen met Gerald Vanenburg en specifieke sessies in het krachthonk. Dan moet hij in het weekend geprepareerd zijn, dat moet hij zelf doen. Zo’n professional is hij ook, ik weet zeker dat hij er staat wanneer het moet.”