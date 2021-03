Nijhuis: ‘Ik zag berichten: Hélène Hendriks zegt dat je een broodje kroket eet’

Zondag, 14 maart 2021 om 17:41 • Laatste update: 17:46

De topper tussen PSV en Feyenoord (1-1) stond zondagmiddag eveneens in het teken van het weerzien tussen Bas Nijhuis en Roger Schmidt. De Duitse oefenmeester van de Eindhovenaren haalde eerder dit seizoen na het uitduel met Sparta Rotterdam keihard uit naar de scheidsrechter en was ook al bijzonder kritisch na de uitwedstrijd tegen Vitesse. Nijhuis zegt voor de camera van ESPN dat hij Schmidt niet heeft gesproken, terwijl de trainer van PSV weinig woorden aan de arbiter kwijt wil.

“Ik vond het een wedstrijd die op en neer ging. Je hebt wedstrijden waarin je op de stadionklok kijkt of het al tijd is, zeker nu er geen publiek is. Nu ging het heel snel, op een gegeven moment had ik zoiets van: wow, we zitten al in minuut 25. Ik vond het heerlijk. De teams waren aan elkaar gewaagd, er waren wat duels. Maar de acceptatie was heel hoog. Ik wil graag laten voetballen en dat kon in deze wedstrijd”, geeft Nijhuis te kennen. ESPN-verslaggeefster Hélène Hendriks vraagt hoe Nijhuis naar de wedstrijd heeft toegeleefd.

“Mooi is dat, hè. Ik ging gewoon met de auto, natuurlijk”, antwoordt Nijhuis met een knipoog. Hendriks stelt dat de scheidsrechter dus ‘gewoon’ voor de wedstrijd een broodje kroket ging halen. Voorafgaand aan het duel verklapte Hendriks een ‘goed bewaard geheim’ over Nijhuis. “Bij iedere wedstrijd die hij fluit, haalt hij bij het laatste tankstation een broodje kroket, frikandel of wat daar voor handen is. Een lekkere snack, het maakt niet uit hoe laat het is.”

“Ik kwam in de rust in de kleedkamer en zag op mijn telefoon allerlei berichten: ‘Hélène Hendriks zegt dat je een broodje kroket eet’. Ik haal altijd een gehaktstaaf. Hoe kom je nou bij een kroket?”, reageert Nijhuis lachend. De arbiter constateert dat het weerzien met Schmidt van tevoren werd ‘gehypet’. “Van tevoren denk je wel: het is lekker als die wedstrijd gewoon goed gaat. Dan heb je daarover geen gezeik na afloop. Verder was het een wedstrijd als anders. Ik vond het wel mooi. Je hoopt dat wanneer zoiets gebeurt, je weer snel naar PSV kunt. Ik heb ze nu allebei vier keer gehad en er zat alweer acht of negen wedstrijden tussen, dus ik zat te kijken van: nu of misschien volgende week is het weer zover. Dit is een mooie pot, dus je hoopt hier wel op.”

Hendriks vraagt of Nijhuis van tevoren is gebeld over zijn aanstelling voor PSV - Feyenoord. “De aanstelling kwam gewoon normaal op maandag. Omdat ik weg ben geweest voor internationale wedstrijden, werd ik wel gebeld of ik op tijd terug zou zijn voor de coronatesten. Meer daarom, niet dat het over de wedstrijd ging”, stelt Nijhuis. Hij zegt niemand van de staf van PSV voor of na de wedstrijd te hebben gezien.

“Ik ben via de achterkant binnen gekomen en direct het veld opgegaan”, vertelt Nijhuis. “Dus ik heb niemand gezien. Maar ik had me natuurlijk wel voorgesteld hoe dat zou zijn, want we hadden elkaar tegen kunnen komen. Ik weet niet wat ik dan had gezegd. Er wordt heel veel ophef door de buitenwacht gemaakt, maar ik sta er heel nuchter in. Ik heb mijn ding gedaan en als ik hem tegenkom, zou ik hem zo een hand geven.”

Schmidt wil na afloop tegenover ESPN geen woorden vuilmaken aan Nijhuis. “Ik wil geen vragen beantwoorden over de scheidsrechter, jij kunt hem beoordelen. Nee, niks. Ik heb dit seizoen genoeg over scheidsrechters gesproken. Ik heb er mijn mening over, maar die ga ik niet delen”, zegt de trainer van PSV. Zijn collega Dick Advocaat, Mario Been en Kenneth Perez concluderen dat hij ‘op z’n Bas Nijhuis’ floot. “Ik houd niet per se van dat iemand alles laat doorgaan, als je maar fluit wanneer er een overtreding wordt gemaakt”, geeft Perez in de studio van ESPN te kennen. “Dat is vandaag gebeurd.”