Speler AZ geschorst na gokken op wedstrijden in betaald voetbal

Zondag, 14 maart 2021 om 17:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:02

Een speler van AZ is voor drie wedstrijden geschorst geweest, waarvan één voorwaardelijk, nadat hij heeft gegokt op wedstrijden uit het betaald voetbal. Het gaat niet om wedstrijden waarin de speler zelf mee heeft gespeeld en zowel de KNVB als AZ maakt niet bekend om wie het gaat. De speler in kwestie heeft zijn schorsing inmiddels al uitgezeten.

De speler in kwestie gokte vorig seizoen op totaal zeventien wedstrijden, inclusief het duel tussen De Graafschap en Jong AZ op 28 februari 2020. Nota bene een wedstrijd van zijn eigen werkgever. Volgens AZ was de speler niet op de hoogte dat dit tegen de regels is en is de zaak nu gesloten.

"De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt en uitgelegd hoe het is gegaan”, laat AZ weten in een reactie op de eigen website. "Na zijn uitleg en de uitspraak van de Commissie van Beroep is de zaak daarmee voor AZ gesloten. Wel heeft AZ hieruit afgeleid dat in zijn algemeenheid niet alle spelers op de hoogte zijn van de regelgeving op dit gebied. De club zal ervoor zorgen haar spelers nog bewuster te maken van de regels die er gelden.”

De tuchtcommissie van de KNVB oordeelde op 3 februari van dit jaar dat de AZ-speler schuldig was aan het inzetten van geld op wedstrijden in het seizoen 2019/20. Het is verboden geld in te zetten op wedstrijden uit de eigen competitie. Volgens de speler zette hij zelf geen geld in op wedstrijden, maar deed een vriend dat via zijn account bij een online wedkantoor. De speler ging in beroep tegen zijn schorsing van drie duels waarvan één voorwaardelijk. De commissie van beroep ging voor een deel mee in het oordeel van de tuchtcommissie.

De commissie oordeelde dat vaststaat dat de speler of een vriend van hem weddenschappen afsloot. Voor zover zijn vriend dat deed, was de speler ermee bekend dat deze weddenschappen op zíjn naam en rekening werden afgesloten. De speler deed er in dat geval onvoldoende aan om te voorkomen dat er op wedstrijden zou worden gegokt. Er is geen enkel bewijs voor het onrechtmatig beïnvloeden van wedstrijden, oftewel matchfixing, zo benadrukte de commissie van beroep.

Lees hier het gemotiveerde vonnis (desktop en mobiel)

Het gaat om de volgende zeventien wedstrijden uit het betaald voetbal:

TOTO KNVB Beker 2019/20

FC Twente - Go Ahead Eagles, gespeeld op 17 december 2019 om 18.30 uur;

Excelsior - FC Eindhoven, gespeeld op 17 december 2019 om 19.45 uur.

Eredivisie 2019/20

Ajax - ADO Den Haag, gespeeld op 22 december 2019 om 12.15 uur;

FC Utrecht - Feyenoord, gespeeld op 22 december 2019 om 14.30 uur;

Vitesse - VVV-Venlo, gespeeld op 22 december 2019 om 16.45 uur;

FC Groningen - FC Emmen, gespeeld op 22 december 2019 om 14.30 uur;

SC Heerenveen - ADO Den Haag gespeeld op 22 februari 2020 om 19.45 uur;

Feyenoord - Fortuna Sittard gespeeld op 22 februari 2020 om 19.45 uur;

ADO Den Haag - Heracles Almelo gespeeld op 29 februari 2020 om 18.30 uur;

PEC Zwolle - Vitesse gespeeld op 29 februari 2020 om 19.45 uur;

VVV-Venlo - Fortuna Sittard gespeeld op 29 februari 2020 om 19.45 uur;

RKC Waalwijk - FC Utrecht gespeeld op 1 maart 2020 om 12.15 uur;

Fortuna Sittard - PEC Zwolle gespeeld op 6 maart 2020 om 20.00 uur;

Vitesse - FC Twente gespeeld op 7 maart 2020 om 19.45 uur;

SC Heerenveen - Ajax gespeeld op 7 maart 2020 om 20.45 uur;

FC Groningen - PSV gespeeld op 8 maart 2020 om 16.45 uur.

Keuken Kampioen Divisie 2019/20

De Graafschap - Jong AZ gespeeld op 28 februari 2020 om 20.00 uur.