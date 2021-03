RB Leipzig laat Bayern uitlopen ondanks sterk optreden van Kluivert

Zondag, 14 maart 2021 om 17:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:35

RB Leipzig heeft zondag genoegen moeten nemen met een gelijkspel in de Bundesliga. Het team van trainer Julian Nagelsmann kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 remise tegen nummer vier Eintracht Frankfurt. De remise betekent dat de nummer twee van Duitsland nu een achterstand van vier punten op koploper én regerend landskampioen Bayern München heeft. Voor Eintracht was het punt bij de nummer twee een mooi resultaat met oog op de spannende strijd om de Champions League-tickets.

RB Leipzig startte sterk aan de wedstrijd en had in het eerste kwartier meteen twee grote kansen. Na een minuut of zeven stuitte Justin Kluivert na een goede bal van Emil Forsberg op twaalf meter van het doel op Kevin Trapp. De doelman keerde daarna ook een inzet van Forsberg, waarna Willi Orban de bal alsnog binnenwerkte. De wedstrijd werd vervolgens grimmiger en de veelbelovende start werd niet doorgetrokken. Een gebrek aan noemenswaardige kansen zorgde ervoor dat de rust zonder doelpunten werd gehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een minuut na rust sloeg het team van Nagelsmann toe. Kluivert naderde het strafschopgebied op links en dwong Trapp met een hard schot in de linkerhoek tot een halve redding. De rebound werd hoog door Forsberg in de rechterbovenhoek gemikt: 1-0. Enkele minuten later kwamen de bezoekers goed weg toen een kopbal van Yussuf Poulsen maar net over het doel ging.

Eintracht Frankfurt liet zich vervolgens evenmin onbetuigd, was via Amin Younes dicht bij de gelijkmaker en sloeg na iets meer dan een uur spelen toe. Na een actie van André Silva was het Daichi Kamada die de bal achter Peter Gulacsi joeg: 1-1. Niet veel later ontsnapte Eintracht aan een nieuwe achterstand toen Evan Ndicka voorkwam dat Marcel Halstenberg na een goede actie van Kluivert voor de 2-1 kon zorgen.

Ook in de slotfase zocht Leipzig, waar Kluivert een kwartier voor tijd werd vervangen door Dani Olmo, nadrukkelijk naar een tweede treffer, maar de inspanningen werden niet beloond. De bezoekers kregen nog een kans via Luka Jovic en claimden een strafschop na een vermeende handsbal van invaller Tyler Adams, maar daar wilde scheidsrechter Felix Zwayer noch de VAR aan.