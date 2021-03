Inter met de schrik vrij tegen laagvlieger; Roma verzuimt reuzenstap te zetten

Internazionale heeft zondagmiddag ternauwernood weten te ontsnappen aan duur puntenverlies in de strijd om de titel in de Serie A. De ploeg van Antonio Conte stond op bezoek bij laagvlieger Torino lange tijd op 1-1, maar trok via Lautaro Martínez in de slotfase alsnog aan het langste eind en heeft nu een voorsprong van negen punten op stadsgenoot AC Milan, dat later op de avond in eigen huis tegen Napoli speelt. AS Roma bewees zichzelf een slechte dienst, door bij Parma met 2-0 onderuit te gaan. De Romeinen, die vijfde blijven staan, verzuimden daarmee de derde plek in handen te nemen.

Torino - Internazionale 1-2

In een eerste helft die niet bol stond van de kansen, was de beste mogelijkheid voor Torino. Sasa Lukic werd na een half uur spelen gevonden bij de tweede paal en produceerde een krachtige kopbal richting het doel van Samir Handanovic, maar zag zijn poging op de rechterpaal uiteen spatten. Het was buiten een kopkans van Martínez het enige noemenswaardige moment in de eerste helft. De aanvaller van Inter had al na vijf minuten spelen de kans om de bezoekers op voorsprong te brengen, maar kopte rakelings naast na een voorzet vanaf links van Ivan Perisic.

Inter, dat de volledige wedstrijd aantrad met Stefan de Vrij, nam in de tweede helft de leiding via Romelu Lukaku, die vanaf de stip trefzeker was na een overtreding van Armando Izzo: 0-1. De ploeg van Antonio Conte kreeg mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar moest toezien hoe de thuisploeg op gelijke hoogte kwam. Na een rommelige situatie in het strafschopgebied van de Milanezen was Antonio Sanabria het meest attent om een rebound achter Handanovic in het doel te werken. Het duel leek vervolgens lange tijd uit te draaien op een gelijkspel, maar werd door Martínez alsnog beslist in het voordeel van Inter. De aanvaller kopte al vallend raak na een voorzet van Alexis Sánchez: 1-2.

Parma - AS Roma 2-0

De bezoekers uit Rome schreeuwden na twee minuten spelen om een strafschop, toen Lorenzo Pellegrini door Hernani werd gehinderd in het strafschopgebied van Parma. Scheidsrechter Marco Piccinini vond het onvoldoende voor een strafschop en wuifde de protesten weg. Vijf minuten later nam de thuisploeg de leiding. Dennis Man zorgde aan de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk en bediende Valentin Mihaila op maat, waarna laatstgenoemde eenvoudig kon afronden: 1-0. Roma trok het initiatief vervolgens wel naar zich toe in het restant van de eerste helft, maar wist daarin niet tot grote kansen te komen.

In de tweede helft leek Roma op gelijke hoogte te komen, toen Edin Dzeko de bal op een presenteerblaadje legde voor Stephan El Shaarawy, maar de aanvaller zich geen raad wist met het buitenkansje en de mogelijkheid om zeep hielp. Amper vijf minuten later verdubbelde Parma de score. Roger Ibañez beging een overtreding en zag dat Piccinini dit keer wel naar de stip wees. Hernani wist zich wel raad met het buitenkansje en liet doelman Pau López voor de tweede keer kansloos. Joshua Zirkzee kwam een half uur voor tijd binnen de lijnen bij Parma, terwijl Rick Karsdorp de gehele wedstrijd op de bank bleef.