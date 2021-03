Ajax en Ten Hag verklaren absentie van Jurriën Timber in duel met PEC Zwolle

Zondag, 14 maart 2021 om 16:44 • Chris Meijer

Jurriën Timber is zondagmiddag niet van de partij bij Ajax tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers communiceren via de officiële kanalen dat de negentienjarige verdediger ‘niet wedstrijdfit’ is. Erik ten Hag geeft voorafgaand aan het duel in het MAC3PARK Stadion voor de camera van ESPN te kennen dat Timber ziek is.

Timber speelde afgelopen donderdag in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys (3-0 overwinning) nog negentig minuten mee in het centrum van de verdediging. “Hij is ziek”, zegt Ten Hag over Timber. De plek van de jonge verdediger in het hart van de defensie wordt overgenomen door Perr Schuurs, die een centraal duo vormt met Lisandro Martínez. Timber speelde dit seizoen voorlopig negentien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.

Ten Hag kan in Zwolle ook geen beroep doen op Daley Blind en Noussair Mazraoui, die tegen Young Boys ook al ontbraken. Over het herstel van Blind is de trainer van Ajax relatief positief, maar de blessure van Mazraoui aan het gezichtsvermogen stemt hem negatiever. “Blind is aan de beterende hand, we moeten kijken of dat goed genoeg is richting donderdag of volgende week zondag. Over Mazraoui maken we ons zeker zorgen, hij is nog niet terug op het trainingsveld en is heel weinig belastbaar. Dat is zorgelijk.”