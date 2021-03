Darfalou krijgt FC Utrecht in zijn eentje op de knieën; rood voor Bazoer

Zondag, 14 maart 2021 om 16:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:36

Vitesse heeft voor het eerst sinds 2012 weer eens een competitiezege geboekt op bezoek bij FC Utrecht. Het team van Thomas Letsch kwam zondag op achterstand door Gyrano Kerk, maar trok het duel na rust naar zich toe: 1-3. Oussama Darfalou eiste met twee treffers en een assist op Maximilian Wittek een hoofdrol voor zich op. Riechedly Bazoer, die terugkeerde in de basis na vorige week tegen AZ (2-1 winst) om disciplinaire redenen te zijn geschorst, kreeg tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart en kon vroegtijdig inrukken. Aan de stand in de Eredivisie verandert niks. Vitesse blijft vierde, Utrecht zevende.

Aan de kant van Vitesse kon Letsch niet beschikken over Oussama Tannane en Matus Bero, die allebei een schorsing uitzitten. Het venijn in de eerste helft zat duidelijk in de staart, toen Kerk de thuisploeg vijf minuten voor de pauze op voorsprong zette. De buitenspeler reageerde attent op een voorzet vanaf links met de buitenkant van de rechtervoet van Bart Ramselaar en liet Remko Pasveer van dichtbij kansloos: 1-0. Even daarvoor haalde Willem Janssen een inzet van Wittek van de lijn. Heel lang kon Utrecht echter niet genieten van de voorsprong. Danilho Doekhi legde de bal op slag van rust achter de verdediging van Utrecht en vond het hoofd van Darfalou, die via de binnenkant van de paal voor de gelijkmaker tekende: 1-1.

In de tweede helft schoot wederom Utrecht het sterkst uit de startblokken. Sander van de Streek kreeg van dichtbij de mogelijkheid om raak te koppen, maar had het vizier niet op scherp en mikte naast. Aan de overkant was Vitesse wel trefzeker. Eric Oelschlägel moest een schot van grote afstand van Eli Dasa lossen, waarna de doelman zijn fout probeerde te herstellen met een overtreding op de ingelopen Darfalou. Scheidsrechter Jochem Kamphuis bekeek het moment op advies van de VAR terug en legde de bal op de stip, waarna Darfalou met zijn tweede van de middag Oelschlägel kansloos liet vanaf elf meter: 1-2.

Drie minuten na de voorsprong was het wederom raak voor de Arnhemmers. Darfalou legde de bal op de rand van het strafschopgebied terug op Wittek, die dit keer wel trefzeker was en met een knappe uithaal de rechterhoek vond: 1-3. Utrecht probeerde in het restant van de wedstrijd terug te komen in het duel, maar kwam niet verder dan een schot van Django Warmerdam dat over ging en een opgelegde kans van Jeredy Hilterman. De invaller ging alleen op Pasveer af na een slechte terugspeelbal van Darfalou, maar mikte zijn lob een meter naast. Vitesse eindigde het duel met tien man, nadat Bazoer tien minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg na een overtreding op Hilterman en met rood kon vertrekken.