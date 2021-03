PSV krijgt Feyenoord niet klein en lijkt definitief af te haken in titelrace

Zondag, 14 maart 2021 om 16:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:21

PSV en Feyenoord hebben elkaar zondagmiddag in bedwang gehouden in een vermakelijke topper in het Philips Stadion: 1-1. Ondanks een sterke beginfase keek de thuisploeg door een afstandsschot van Steven Berghuis tegen een achterstand aan. PSV rechtte de rug en kwam sterk terug in de wedstrijd. Nog voor rust maakte Donyell Malen op fraaie wijze de gelijkmaker. Verder kwam de ploeg van trainer Roger Schmidt niet, waardoor koploper Ajax later deze zondag tegen PEC Zwolle nóg verder kan uitlopen in de titelrace in de Eredivisie.

PSV schoot werkelijk uit de startblokken in Eindhoven. In de eerste drie minuten zag Ibrahim Sangaré een kopbal maar net langs het doel van Feyenoord verdwijnen, terwijl de bezoekers ook goed wegkwamen bij een harde knal van Philipp Max. Na elf minuten redde de alerte Nick Marsman bekwaam op een inzet van Malen. Nadien ging de PSV-storm enigszins liggen en kroop Feyenoord na de belegering in het eerste kwartier uit zijn schulp. Dat resulteerde in de vijftiende minuut in de openingstreffer van Berghuis. De aanvoerder werd net buiten het strafschopgebied aangespeeld, draaide naar binnen en schoot de bal met precisisie in de verre hoek langs de hulpeloze Yvon Mvogo. Grote vreugde uiteraard bij Feyenoord, dat hierna verschillende grote kansen kreeg om de voorsprong uit te breiden.

Het artikel gaat verder onder de video Schmidt over PSV - Feyenoord: 'Geleerd van de vorige wedstrijd' Meer videos

Bryan Linssen had Feyenoord van dichtbij op 0-2 kunnen en misschien wel moeten brengen, terwijl ook de mee opgekomen Lutsharel Geertruida faalde in kansrijke positie. Luis Sinisterra schoot tussendoor over na een afgemeten voorzet vanaf de rechterkant van Berghuis. PSV bleef groter leed echter bespaard en uitgerekend aan de andere kant viel in de 38ste minuut een doelpunt. Een werkelijk schitterende pass van Mario Götze kwam terecht bij Malen, die de uitgekomen Marsman vervolgens passeerde met een fraaie lob: 1-1. Kort voor het rustsignaal van arbiter Bas Nijhuis stuitte Linssen nog op de alerte Mvogo, waardoor beide ploegen met een gelijke stand aan de rust begonnen.

Na rust deed PSV verwoede pogingen om op voorsprong te komen, maar in veel gevallen was Marsman de grote held van Feyenoord. In de beginfase van de tweede helft maakte de sluitpost inzetten van Malen en de ingevallen Noni Madueke onschadelijk. In de rust bleef de teruggekeerde Cody Gakpo overigens achter in de kleedkamer van PSV. Jordan Teze nam de plaats in van Nick Viergever in het hart van de defensie. Er was ongeveer tien minuten voor tijd nog een opmerkelijk incident met Orkun Kökçü, die Olivier Boscagli van achter opzettelijk leek te raken. Nijhuis weigerde echter om de middenvelder van Feyenoord te bestraffen met een gele of rode kaart.

Luttele minuten voor het einde besloot Schmidt om de redelijk onzichtbaare Eran Zahavi te wisselen voor Yorbe Vertessen. Collega Dick Advocaat paste in de 72ste minuut zijn enige wissel toe, met Ridgeciano Haps die de moegestreden Sinisterra afloste. PSV probeerde het nog wel, maar ook in de drie minuten blessuretijd bleef de bevrijdende tweede treffer uit. De achterstand op Ajax bedraagt vijf punten. De koploper heeft inclusief het bezoek aan PEC echter nog twee duels tegoed en ligt in poleposition voor de landstitel in de Eredivisie.