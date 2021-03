Ritsu Doan leidt gevoelige nederlaag voor Bayer en Peter Bosz in

Zondag, 14 maart 2021 om 15:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:36

Bayer Leverkusen blijft matig presteren in de Bundesliga. Het team van Peter Bosz verloor zondag in eigen huis van nota bene degradatiekandidaat Arminia Bielefeld, dat dankzij een 1-2 zege uit de degradatiezone is verdwenen. Het is voor Bayer alweer de vierde nederlaag in de laatste zes wedstrijden in alle competities, inclusief de twee nederlagen tegen Young Boys in Europa. De achterstand op de vierde plaats is vooralsnog overbrugbaar. Eintracht Frankfurt heeft maar drie punten meer en speelt later vandaag nog een uitwedstrijd tegen RB Leipzig.

Het team van Bosz, die wegens blessureleed niet over Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven kon beschikken, had in de eerste helft weliswaar veel meer balbezit, ruim zeventig procent, maar wist daar maar weinig mee te doen. Arminia Bielefeld verdedigde bovendien met veel passie en verzilverde na zeventien minuten de eerste kans. Na een scherpe voorzet van Christian Gebauer vanaf rechts was PSV-huurling Ritsu Doan sneller dan Edmond Tapsoba en hij werkte de bal via Tapsoba en de onderkant van de lat binnen: 0-1.

De beste kans van Bayer, met Jeremie Frimpong in de basis, viel acht minuten voor rust. De bal kwam via Nadiem Amiri en Tapsoba op links terecht bij de vrijstaande Demarai Gray, die het leer met een volley vanaf een meter of zeven op doel werkte en zag hoe doelman Stefan Ortega de bal met zijn linkerhand over het doel werkte. Bosz greep in de rust in en haalde Kerim Demirbay en Gray naar de kant, ten faveure van Leon Bailey en Lucas Alario.

Een counter leidde na nog geen uur spelen de 0-2 van de bezoekers in. De bal kwam via Anderson Lucoqui terecht bij de volledig vrijstaande Masaya Okugawa, die de bal in de rechterhoek achter doelman Lennart Grill werkte. Bayer probeerde wel terug in de wedstrijd te komen, maar het ontbrak duidelijk aan precisie in de laatste pass en uiteindelijk bleef het bij de aansluitingstreffer van Patrik Schick vijf minuten voor tijd. Mike van der Hoorn kwam twee minuten voor tijd als vervanger van Gebauer binnen de lijnen.