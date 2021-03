Ten Hag geeft Schuurs nieuwe kans bij Ajax; Blind ontbreekt opnieuw

Zondag, 14 maart 2021 om 15:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:50

Trainer Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle wereldkundig gemaakt. Heel veel wijzigingen zijn er niet in vergelijking met de Europa League-ontmoeting met Young Boys (3-0) van afgelopen donderdag. Perr Schuurs krijgt opnieuw de kans zich te bewijzen in het hart van de defensie. De in Europees verband niet inzetbare Sébastien Haller keert terug als aanvalsleider, waardoor Dusan Tadic doorschuift naar de linksbuitenpositie. David Neres vervangt landgenoot Antony op de rechterflank.

Schuurs, die enkele wedstrijden op rij geen basisplaats had bij Ajax, krijgt in de achterhoede de voorkeur boven Jurriën Timber. De Amsterdamse club meldt dat laatstgenoemde niet wedstrijdfit is en daarom ontbreekt in Zwolle. De achterste linie van de lijstaanvoerder bestaat verder uit Devyne Rensch, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Het middenveld is ongewijzigd tegen opzichte van het Europese treffen met Young Boys: Edson Álvarez, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Tadic, één van de uitblinkers tegen de Zwitserse formatie, en Neres moeten zorgen voor de voorzetten richting Haller.

Het artikel gaat verder onder de video Rensch over aanvalslust: 'Daar kom ik in mijn kracht' Meer videos

Bij Ajax ontbreken Daley Blind en Noussair Mazraoui nog steeds vanwege uiteenlopende blessures. Brian Brobbey, die donderdag scoorde tegen Young Boys en een dag later bij RB Leipzig tekende, zit net als onder meer Antony, Oussama Idrissi, Mohammed Kudus en Zakaria Labyad op de Ajax-bank. In december won de Amsterdamse club overigens nog zonder al te veel moeite van PEC: 4-0. De inmiddels vertrokken Klaas-Jan Huntelaar en Quincy Promes verzorgden toen de helft van de productie van Ajax.

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Saymak, Reijnders, Huiberts; Misidjan, Buitink, Manuel.

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Rensch, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Neres, Haller en Tadic.