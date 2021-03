Suggestie Hendriks verrast Advocaat: ‘PSV heeft toch niet vijf spitsen?’

Zondag, 14 maart 2021 om 14:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:43

Er is hier en daar verbazing over de opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen PSV van zondagmiddag. Op papier begint de bezoekende formatie met vijf verdedigers, daar trainer Dick Advocaat ook heeft gekozen voor Uros Spajic in de achterste linie. In een geanimeerd gesprek met ESPN-verslaggever Hélène Hendriks laat Advocaat echter duidelijk merken dat Feyenoord helemaal niet met vijf verdedigers start in Eindhoven.

"Sta je nou met vijf achterop, hebben we dat goed gezien?", luidt de openingsvraag van Hendriks aan Advocaat. Een zeer duidelijk antwoord volgt uit de mond van de Feyenoord-coach. "Drie." Advocaat legt vervolgens met een kwinkslag uit hoe de defensie van Feyenoord aan zal treden tegen PSV. "Je kunt toch kijken, die namen staan er toch?", zo verwijst hij naar het wedstrijdformulier. "PSV speelt toch ook niet met vijf spitsen?", aldus Advocaat, die zichtbaar verbaasd is over de verrassende racties op de opstelling van de bezoekers.

"PSV speelt met twee spitsen (Donyell Malen en Eran Zahavi, red.), en daar staan er drie van ons tegenover", zo verduidelijkt Advocaat. Wat volgt is een uitleg omtrent voorkeur die Nick Marsman krijgt boven de weer fitte Justin Bijlow. "Waarom Marsman? Omdat we geen risico willen nemen met Bijlow. Hij heeft de hele week getraind en dat gaat de goeie kant op. Maar we willen geen risico met hem nemen. Als hij nu erin staat, moet hij er ook in blijven." Marsman is overigens niet onomstreden onder de lat bij Feyenoord. "Ik kijk het gewoon aan", zo benadrukt Advocaat.

Advocaat legt tevens uit waarom Leroy Fer tegen PSV geen basisplaats heeft. "We hebben natuurlijk een vrij druk programma gehad in februari en veel wedstrijden gespeeld. En Fer heeft ook veel gespeeld. Hierna komen nog acht belangrijke wedstrijden (in de Eredivisie, red.). Dus we willen eigenlijk geen risico nemen met hem, vanwege zijn knie. Het is dus ook een beetje uit voorzorg." Advocaat verlegt de aandacht vervolgens naar de kraker in Eindhoven. "Ik vind PSV écht een goede ploeg en een mooie club ook. Maar ze hadden aanvallend gezien toch wel problemen met ons", zo verwijst de ervaren coach naar het met 3-1 gewonnen duel van 31 januari in De Kuip, toen Feyenoord met name vóór rust veel te sterk was voor het verdedigend zeer zwakke PSV.

"Zij creëerden heel veel kansen, wij minder. Maar wij scoorden wél drie keer. Vandaag krijg je ook kansen", zo voorspelt Advocaat. "Zij zullen best de dominante partij zijn, maar wij krijgen kansen, daar ben ik echt van overtuigd." Desondanks verwacht de Feyenoord-coach een lastig duel in Eindhoven. "Zij gaan volgend jaar ook echt meedoen om het kampioenschap. Als het goed uitgevoerd wordt, hebben zij een heel vervelend systeem voor de tegenstander", zo besluit de oefenmeester in Rotterdamse dienst.